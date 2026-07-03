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MADRID

Alemania entrega a España al presunto asesino del exasesor político ucraniano Andréi Portnov

El supuesto autor material del tiroteo, es Oleksandr Azizov , un varón de 45 años con nacionalidad ucraniana que fue detenido el pasado 25 de febrero y ha llegado a España este mediodía en un vuelo junto a varios agentes.

Andréi Portnov

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Pepe Ribas
Publicado:

Las autoridades germanas han entregado este jueves a España al presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, tiroteado en la entrada de un colegio americano en la localidad de Pozuelo de Alarcón en el mes de mayo del año pasado. Según informaciones de la Policía Nacional, el supuesto autor material del tiroteo, es Oleksandr Azizov , un varón de 45 años con nacionalidad ucraniana que fue detenido el pasado 25 de febrero y ha llegado a España este mediodía en un vuelo junto a varios agentes.

A plena luz del día

El exasesor del presidente ucraniano fue disparado en la cabeza y en la espalda después de dejar a sus hijos en un colegio americano en Pozuelo de Alarcón. Se buscó a tres personas implicadas en el crimen, entre las cuales podrían estar involucrados el hermano del acusado y una mujer que se encuentran en paradero desconocido.

La hipótesis de los agentes

Según los agentes encargados del caso el crimen fue cometido por tres personas distintas: por un lado, el tirador y por el otro, dos personas cómplices que habrían ayudado al asesino a huir de los alrededores del centro estudiantil. Pero las pruebas aún no son lo suficientemente sólidas para tener un veredicto definitivo.

Un caso con muchas incógnitas

El abogado del acusado principal del caso ha dicho que las pruebas son circunstanciales: "las pruebas indiciarias que sostienen la imputación son débiles y de carácter puramente circunstancial". El letrado español, Julen Martínez confía en acreditar que el detenido no se encontraba en Madrid cuando sucedieron los hechos y que estaba en Alemania realizando un curso. Martínez ha querido dejar claro que no hay pruebas claras y que las acusaciones están basadas en supuestos: "Nos encontramos ante un caso construido sobre indicios, ya que no existe ni un solo elemento material que lo vincule con el arma o con la escena del crimen: no hay arma, no hay prueba forense y no hay una identificación fiable".

Una búsqueda interminable

Los investigadores buscaban desde mayo del año pasado a los responsables de la muerte de Portnov, de 52 años .El exasesor estaba sancionado por EE.UU desde 2021 por influir en los tribunales y socavar las reformas en el sistema judicial ucraniano cuando era asesor jurídico del expresidente Víktor Yanukóvich (2010-2014).

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