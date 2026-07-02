El médico coronel Carlos Álvarez sobre el terremoto en Venezuela: "Por cantidad de víctimas, no he visto nada igual"

Se cumple una semana desde que la tierra en Venezuela tembló. Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país han dejado un panorama desolador, con miles de muertos, heridos y desaparecidos, además de edificios destruidos y personas en la calle.

El médico coronel de la Fundación SAMU, Carlos Álvarez, explica que, siete días después de la catástrofe, "la población sigue en shock" donde "cada persona tiene una tragedia detrás": "Todo el mundo está ahora mismo en una situación de absoluta perplejidad".

Álvarez es especialista en medicina de emergencia y catástrofes. Ha presenciado una veintena de escenarios como el de Venezuela y subraya que "la situación es apolítica" y que, en este caso, "los derrumbes y los colapsos han sido enormes", explicando que "en otras ocasiones eran estructuras de viviendas más bajas, con lo cual el número de víctimas estaba más limitado".

Días muy limitados

"Pero en este caso han sido grandes estructuras que han colapsado o que se han volteado", lo que provoca "dificultades de acceso", y con ello la existencia de espacios con víctimas: "La magnitud, por extensión y por cantidad de víctimas, yo no he visto otro igual".

Los equipos de rescate trabajan día y noche para encontrar a las personas atrapadas por los seísmos. Álvarez, junto con el resto de efectivos, atiende a las demandas de las familias que denuncian una desaparición, los cuales "reclaman presencialidad" y "no son capaces, lógicamente, de entender que los días de búsqueda de rescate están muy limitados", es decir, encontrar supervivientes.

Desesperanza en las familias

"El dolor de las familias es insoportable y la resignación a que un familiar directo esté enterrado es muy difícil de gestionar", relata, añadiendo que cuando las máquinas llegan a las zonas para retirar los escombros, sienten "la más absoluta desesperanza": "Es muy difícil gestionar el duelo en estas condiciones".

Aún así señala que la búsqueda no cesa: "Vamos a buscar, metemos de nuevo las unidades caninas, estamos encima de los espacios más recónditos e, incluso, más complejos". Sin embargo, el médico coronel es realista y considera que "lo más razonable es que no se encuentren personas con vida", aunque recalca que "eso no quiere decir que no vaya a aparecer algún milagro".

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