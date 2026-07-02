Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Venezuela

El médico coronel Carlos Álvarez sobre el terremoto en Venezuela: "Por cantidad de víctimas, no he visto nada igual"

El médico coronel de la Fundación SAMU, no descarta que se produzca un milagro y aparezcan más supervivientes, pero confiesa que los más razonable es que no se encuentren personas con vida.

Antena 3 Noticias

Entrevista a Carlos Álvarez, coronel médico de la Fundación SAMU en Venezuela | Antena 3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Se cumple una semana desde que la tierra en Venezuela tembló. Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país han dejado un panorama desolador, con miles de muertos, heridos y desaparecidos, además de edificios destruidos y personas en la calle.

El médico coronel de la Fundación SAMU, Carlos Álvarez, explica que, siete días después de la catástrofe, "la población sigue en shock" donde "cada persona tiene una tragedia detrás": "Todo el mundo está ahora mismo en una situación de absoluta perplejidad".

Álvarez es especialista en medicina de emergencia y catástrofes. Ha presenciado una veintena de escenarios como el de Venezuela y subraya que "la situación es apolítica" y que, en este caso, "los derrumbes y los colapsos han sido enormes", explicando que "en otras ocasiones eran estructuras de viviendas más bajas, con lo cual el número de víctimas estaba más limitado".

Días muy limitados

"Pero en este caso han sido grandes estructuras que han colapsado o que se han volteado", lo que provoca "dificultades de acceso", y con ello la existencia de espacios con víctimas: "La magnitud, por extensión y por cantidad de víctimas, yo no he visto otro igual".

Los equipos de rescate trabajan día y noche para encontrar a las personas atrapadas por los seísmos. Álvarez, junto con el resto de efectivos, atiende a las demandas de las familias que denuncian una desaparición, los cuales "reclaman presencialidad" y "no son capaces, lógicamente, de entender que los días de búsqueda de rescate están muy limitados", es decir, encontrar supervivientes.

Desesperanza en las familias

"El dolor de las familias es insoportable y la resignación a que un familiar directo esté enterrado es muy difícil de gestionar", relata, añadiendo que cuando las máquinas llegan a las zonas para retirar los escombros, sienten "la más absoluta desesperanza": "Es muy difícil gestionar el duelo en estas condiciones".

Aún así señala que la búsqueda no cesa: "Vamos a buscar, metemos de nuevo las unidades caninas, estamos encima de los espacios más recónditos e, incluso, más complejos". Sin embargo, el médico coronel es realista y considera que "lo más razonable es que no se encuentren personas con vida", aunque recalca que "eso no quiere decir que no vaya a aparecer algún milagro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Así mantienen con vida a Hernán, sepultado bajo ocho plantas derrumbadas en el doble terremoto de Venezuela

Rescate Hernán

Publicidad

Mundo

Imagen de la Guaira tras los terremotos de Venezuela

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Exteriores sube a 27 la cifra de españoles muertos en los terremotos

Antena 3 Noticias

El médico coronel Carlos Álvarez sobre el terremoto en Venezuela: "Por cantidad de víctimas, no he visto nada igual"

Boda con un caimán.

VÍDEO: El alcalde de Oaxaca se casa con un caimán vestido de novia en un ritual

Rescate Hernán
Terremotos Venezuela

Así mantienen con vida a Hernán, sepultado bajo ocho plantas derrumbadas en el doble terremoto de Venezuela

Policía irlandesa
Asesinato

Condenado a cadena perpetua el 'youtuber' que asesinó a su novia embarazada fingiendo una emisión en directo como coartada

Imagen de archivo de un ataque en Kiev
Guerra Ucrania

Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev que deja al menos 13 muertes y más de 50 heridos

Rusia ha lanzado de madrugada un brutal ataque contra Kiev. Los bombardeos han matado, de momento a 13 personas y ha dejado a varios heridos y varios edificios residenciales afectados. Cientos de personas han pasado la noche refugiadas en el metro. Zelenski ha interrumpido una visita oficial a Irlanda para regresar al país.

Imagen de archivo de un coche de policía en EEUU.
Casa de los horrores

Nueva casa de los horrores en Ohio: rescatados 16 niños "en condiciones deplorables" tras pasar los últimos cuatro años encerrados

Las edades de los menores rescatados están comprendidas entre el año y los 18 años. La mayoría ha pasado los últimos 4 años encerrados en una habitación de 4 x 4 metros.

Terremoto Venezuela

Ascienden a 2.295 las víctimas mortales tras los terremotos en Venezuela entre los que se encuentran 26 españoles muertos, 150 desaparecidos y 12 bajo escombros

Imagen de la pareja desde lo alto del Empire State Building de Nueva York

Vídeo | Dos personas suben a la cima del Empire State y despliegan una bandera en contra de la guerra

Donald Trump

Donald Trump ganó más de mil millones de dólares en un año gracias al negocio de las criptomonedas

Publicidad