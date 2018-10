'Michael' toca tierra en Florida como un huracán de categoría cuatro y deja al menos un muerto

'Michael' ha tocado tierra este miércoles en el estado estadounidense de Florida (sureste) como un huracán de categoría cuatro y ha dejado al menos un muerto en la región de Panhandle, según ha informado la Oficina del sherif del condado de Gadsden.

El huracán se mueve con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y se ha convertido en la tormenta más fuerte en llegar al país desde 1992. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha resaltado que 'Michael' tiene "vientos catastróficos". En su último informe, ha manifestado que el huracán avanza hacia el condado de Jackson y se acerca a la carretera interestatal 10. "Se recuerda a todas las personas de esta zona que no se aventuren ante la calma relativa del ojo, ya que los vientos dañinos aumentan rápidamente tras su paso", ha dicho.

"Estoy muy asustado por las personas que han elegido no evacuar. Es una tormenta horrenda", ha dicho el gobernador de Florida, Rick Scott, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión CNN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo a los habitantes de Florida que han quedado atrapados allí ante la llegada del huracán 'Michael'.

Las autoridades de Florida han emitido alertas de evacuación para unos 500.000 ciudadanos pero no todos pudieron salir y los que no lo hayan hecho ya no podrán hacerlo porque es demasiado tarde, según la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).

"Muchas zonas son muy pobres", lo que hace "muy difícil que la gente sin los recursos necesarios pueda salir", dijo Trump en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca tras reunirse con el director de la FEMA, Brock Long, y con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Trump relató que también ha tenido una larga conversación telefónica con Scott porque lo que empezó "de forma inocente" ahora "ha crecido hasta convertirse en un monstruo". "Me dicen que este es uno de los huracanes más potentes que han golpeado nuestro país", alertó.

Ante la imposibilidad de seguir evacuando gente, Trump deseó suerte a los habitantes de Florida. "Que Dios os bendiga a todos", dijo. También quiso expresar su apoyo a través de Twitter: "¡Estamos contigo, Florida!".

Anticipando los daños que pueda provocar 'Michael', anunció que lo más probable es que visite la zona cero entre el domingo o el lunes. Por ahora, añadió, mantiene su acto electoral de este miércoles en Pensilvania. "Hay mucha gente que ya está allí", se justificó.