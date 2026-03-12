Jorge Morales advierte del impacto energético por el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Vamos a estar sin gas durante cerca de un mes"

La guerra en Irán ha puesto en jaque uno de los puntos más estratégicos del mercado energético mundial: el estrecho de Ormuz. El temor a un bloqueo del paso marítimo, por donde circula más del 20% del petróleo que se transporta por mar en todo el mundo, ha llevado a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a anunciar una medida sin precedentes.

El organismo ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor intervención de su historia. Lo anunció su director ejecutivo, Fatih Birol, después de que Irán amenazara con no permitir el paso de crudo hacia Estados Unidos, Israel y sus aliados. Los 32 países miembros de la AIE votaron de forma unánime a favor de esta liberación extraordinaria para compensar la pérdida de suministro causada por el cierre del estrecho. Mientras tanto, el precio del petróleo sigue bajo presión. Este jueves el barril volvió a rozar los 100 dólares, tras haber superado ese umbral durante la madrugada.

Jorge Morales, sobre la medida de la AIE: "Ha evitado que los precios se desmadren, pero no ha evitado la subida"

En las últimas horas ya se han registrado ataques con proyectiles contra varios buques en el estrecho, en una zona especialmente sensible situada entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. El estrecho suele registrar entre 130 y 140 buques diarios, pero la navegación se ha reducido a 2 o 3 por el riesgo de ataques y la falta de cobertura de seguros.

El director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, advierte de que la liberación de reservas puede contener momentáneamente el impacto en los mercados, pero no soluciona el problema de fondo. "De momento los mercados se han contenido porque si los ataques a los buques de ayer habrían sido letales, seguro que habríamos tenido el petróleo en 120 dólares. La medida ha evitado que los precios se desmadren, pero no ha evitado la subida".

Según Morales, el mercado energético ya está en niveles preocupantes incluso sin alcanzar los escenarios más extremos. "A niveles de 100 dólares, si se mantienen durante un mes, la cosa sería muy grave para toda la economía. No hace falta llegar a los 200". El experto recuerda además que el volumen anunciado por la AIE, aunque es histórico, tiene un alcance limitado frente a la magnitud del problema. "Los 400 millones de barriles son históricos, pero se están perdiendo entre 15 y 16 millones todos los días, y llevamos 13 días de conflicto. El anuncio de ayer equivale solo a 26 días de cierre del Estrecho, y llevamos ya 13. Es decir, si el conflicto se prolonga durante más de dos semanas, ¿Qué hace la AIE?"

La AIE dispone de reservas totales superiores a 1,2 billones de barriles, pero con esta decisión ya ha utilizado la primera de sus cartas. "De todas las cartas que tenemos en el mundo occidental, hemos quemado la primera. Nos quedan dos".

El gas, el problema mayor problema para los consumidores

Morales advierte de que el impacto más inmediato para los ciudadanos podría venir no del petróleo, sino del gas. "Estamos poniendo el foco en el petróleo porque la decisión de la AIE es histórica, pero el problema grave ahora mismo está en el gas". El conflicto ha afectado especialmente a Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas. "En el gas no hay reservas estratégicas de la AIE, y el gas tiene, igual que el petróleo, tiene bloqueado el 20% del suministro con un problema adicional: el primer exportador de gas que es Qatar, tiene dañadas las instalaciones. Aunque acabara la guerra ahora mismo, el suministro de gas tardaría, dijo ayer el ministro de Energía qatarí, cerca de un mes en reponerse. Por tanto, vamos a estar sin gas durante cerca de un mes".

Estados Unidos, el gran beneficiado económico

En este escenario de tensión energética, Morales señala que hay ganadores claros. "Cuando se disparan los precios y no hay un problema real de suministro, los productores ganan mucho dinero y los consumidores lo perdemos". Actualmente Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo, por lo que el país norteamericano podría beneficiarse económicamente de la subida de precios mientras dure la crisis energética global.

