¿Y si la guerra terminara ahora? Rusia, Irán y China recalculan su posición en el tablero global

La posibilidad de un final rápido de ya no sólo la guerra con Irán, sino de todos los conflictos que marcan la política internacional —a destacar la guerra en Ucrania— plantea una pregunta clave para la geopolítica global: ¿qué harían potencias como Rusia, Irán y China si la guerra terminara ahora?

En el caso de Rusia, el final de la guerra en Ucrania implicaría redefinir su estrategia exterior tras años de confrontación con Occidente. Moscú ha centrado gran parte de sus recursos económicos y militares en el conflicto y en contrarrestar las sanciones internacionales. Un eventual alto el fuego podría aliviar la presión económica, pero también obligaría al Kremlin a gestionar el resultado político y territorial de la guerra. Algunos análisis señalan que el desenlace condicionaría la posición rusa en Europa y su capacidad de mantener influencia en su entorno estratégico.

Además, el contexto internacional también juega a favor o en contra de Moscú. La inestabilidad en Oriente Próximo, por ejemplo, ha impulsado temporalmente los precios del petróleo, lo que beneficia a la economía rusa y ayuda a financiar el esfuerzo bélico, aunque los expertos advierten de que estos efectos pueden ser temporales.

El fin de la guerra abriría una nueva pugna global

Irán, por su parte, afronta una situación más compleja. El país se ha visto relativamente aislado en el escenario internacional y ha recibido sobre todo apoyo diplomático, pero no militar directo, por parte de sus socios estratégicos. Moscú y Pekín han optado por mantener cierta distancia del conflicto para evitar una confrontación directa con Estados Unidos, lo que deja a Teherán en una posición más vulnerable si sigue escalando el conflicto.

China, por su parte, observa la situación con un enfoque distinto. Pekín ha defendido públicamente soluciones diplomáticas y ha intentado presentarse como mediador en varios de estos conflictos internacionales. Sin embargo, su estrategia también pasa por analizar el desarrollo de los enfrentamientos como una fuente de aprendizaje militar y político, especialmente en lo que respecta a las capacidades de Estados Unidos y de sus aliados.

Los analistas coinciden: un final inmediato de la guerra no significaría el fin de las tensiones globales, más bien podría abrir una nueva fase de competencia estratégica entre bloques, en un contexto que algunos expertos describen ya como una “nueva Guerra Fría” marcada por rivalidades económicas, tecnológicas y militares entre potencias.

