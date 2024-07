Maduro se declara ganador de las elecciones en Venezuela mientras que la oposición no lo reconoce

Venezuela centra las miradas de todo el mundo. Los primeros resultados de las elecciones apuntan a una victoria del chavismo. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro gana en Venezuela con el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos).

Lo primero que ha hecho Maduro para celebrar su tercer mandato es bailar. Después se ha dirigido a sus seguidores y asegura que su triunfo es el de la "paz y la vida". El chavismo gana frente a un 44,2% de la principal candidatura de la oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, y María Corina Machado.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha anunciado "la tendencia irreversible" electoral "con el 80% de las mesas escrutadas". Según los datos la participación ha sido del 59%. Maduro consigue 5.150.092 votos (51,20%) y Edmundo González, 4.445.978 votos (44,2%).

"Ya puedo decir que soy presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo", ha exclamado Nicolás Maduro. "Este triunfo, es tu triunfo, comandante Hugo Chávez, este pueblo jamás te ha fallado. ¡Chávez vive, y la Patria sigue! No pudieron con las agresiones, amenazas y no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela: el fascismo en Venezuela no pasará ni hoy, ni nunca", decía.

La oposición no reconoce a Maduro

Venezuela ha vivido una movilización histórica en sus elecciones. Casi 12 millones de venezolanos se han desplazado a los colegios electorales para ejercer su derecho a voto. Nicolás Maduro pide "respeto a la voluntad popular". El opositor Edmundo González ha reaccionado asegurando que "los resultados son inocultables" y "el país eligió un cambio en paz", por el momento no reconocen a Nicolás Maduro.

La líder antichavista María Corina Machado ha proclamado que el "nuevo presidente electo" de Venezuela es el exembajador Edmundo González Urrutia. El candidato de la oposición ha sido muy duro con los resultados: "Los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy, aquí se han violado todas las normas, al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas".

Según el presidente del CNE, la espera en la entrega de resultados se debió por una "agresión en contra del sistema de transmisión de datos". Se ha abierto una investigación "sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y funcionarios electorales".

Reacción internacional

Comienzan a llegar las reacciones de líderes internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha pronunciado aseverando que la entrega de los resultados de estas elecciones deben ser transparentes, por parte de las autoridades venezolanas, y reflejar la voluntad popular. Y afirma que la comunidad internacional no aceptará otra cosa: "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados".

Por su parte, el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, ha cargado contra Maduro: "Dictador Maduro, afuera". "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", ha denunciado Milei.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com