Al menos dos heridos y decenas de evacuados por una explosión de gas en un barrio en Roma

Al menos dos personas han resultado heridas y decenas han tenido que ser evacuadas este domingo tras una fuerte explosión registrada en un depósito de gas licuado en una vivienda situada en la periferia de Roma. La detonación ha causado importantes destrozos en varios edificios cercanos y ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia, según han confirmado los bomberos italianos.

La explosión se produjo a las 12.50 hora local (11.50 GMT) en una casa del barrio periférico de Ponte Galeria, una zona residencial situada a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Fiumicino. De acuerdo con las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencia, el estallido se debe a la explosión de un depósito de gas licuado de petróleo (GLP) que se encontraba en el interior de la vivienda.

La fuerza de la deflagración destruyó por completo el inmueble en el que se originó el incidente y causó graves daños en al menos otras tres viviendas situadas en las inmediaciones. Además, varios coches que estaban aparcados en la zona resultaron afectados por la onda expansiva y por la caída de escombros. El suceso generó momentos de gran tensión entre los vecinos, muchos de los cuales salieron de sus casas alarmados por el fuerte ruido y la columna de humo.

Los bomberos, junto con efectivos de la Policía y de los servicios sanitarios, se desplazaron rápidamente hasta el lugar para atender la emergencia y asegurar el perímetro. Durante las primeras labores de rescate, los equipos encontraron a dos personas atrapadas entre los restos de la vivienda derrumbada. Ambas fueron rescatadas con heridas de gravedad y recibieron atención médica inmediata antes de ser trasladadas a un centro hospitalario.

Como medida de precaución, las autoridades han ordenado la evacuación de decenas de vecinos de la zona, alrededor de 70 según los medios locales, ante el riesgo de nuevos derrumbes o posibles fugas de gas. Los técnicos revisan ahora el estado de los edificios cercanos para comprobar si presentan daños estructurales que puedan suponer un peligro.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del suceso para descartar que haya más personas afectadas entre los escombros. Mientras tanto, las autoridades han abierto una investigación para determinar con exactitud las causas de la explosión y verificar si el depósito de gas cumplía con las medidas de seguridad exigidas.

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