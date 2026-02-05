Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Herido muy grave un hombre tras una fuerte explosión de gas en su vivienda de Usera, Madrid

El hombre, de 52 años, presenta heridas de segundo y tercer grado tanto en la cabeza como en las manos. Ha sido intubado y trasladado al hospital de Getafe.

Bomberos trabajan en la zona de la explosión

Juan Muñoz
Publicado:

Un hombre de 52 años ha resultado gravemente herido este jueves al producirse una explosión de gas en Madrid, concretamente en la calle del Olvido, Usera, tal y como ha informado el portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar de la explosión se han trasladado urgentemente efectivos sanitarios, así como bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han logrado cortar la fuga y sanear los daños provocados por la explosión, principalmente cristalería, carpintería y alicatados.

Los sanitarios han intubado y estabilizado al herido antes de trasladarlo con pronóstico muy grave al hospital de Getafe.

La víctima presenta heridas de segundo y tercer grado tanto en la cabeza como en las manos.

La explosión se habría producido en la cocina de la vivienda y en estos momentos se ha informado por parte de Emergencias Madrid de que el edificio no presenta daños estructurales.

Es una noticia de última hora sobre una fuerte explosión de gas en Madrid. Prueba a refrescar la página para recibir información actualizada en el momento.

