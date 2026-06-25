'Venezuela Te Busca' ya supera los 10.000 desaparecidos registrados y se convierte en un apoyo para miles de familias

La búsqueda de supervivientes continúa en Venezuela después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país y dejaron decenas de réplicas. En medio de las tareas de rescate, una iniciativa ciudadana se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para las familias que intentan localizar a sus seres queridos.

Se trata de 'Venezuela Te Busca', una plataforma creada por la emprendedora Julia Alessandra que ya reúne más de 10.000 registros de personas desaparecidas. El portal permite comunicar desapariciones, incorporar fotografías, descripciones físicas, el lugar donde se perdió el contacto y otros datos que puedan facilitar su localización.

La elevada demanda llegó incluso a provocar varias interrupciones del servicio durante las primeras horas, aunque la web continúa operativa y sigue recibiendo nuevas solicitudes.

Una herramienta para reunir a las familias

Además de registrar nuevos casos, cualquier usuario puede consultar la base de datos para comprobar si existe alguna coincidencia con la persona a la que busca. La iniciativa ha surgido mientras los equipos de emergencia continúan retirando escombros y buscando supervivientes en las zonas más afectadas.

El sistema sanitario también permanece movilizado para atender a los heridos. La presidenta Delcy Rodríguez aseguró que "toda la red de salud pública y privada del país" está a disposición de los afectados por la emergencia.

España activa la asistencia consular

Mientras avanzan las labores de rescate, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha habilitado dos teléfonos de emergencia para atender a los ciudadanos españoles afectados por el terremoto y a sus familiares.

"Por el momento no tenemos ningún fallecido que nos conste, y ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero en un primer reconocimiento no ha habido", afirmó el ministro José Manuel Albares.

El Consulado General de España en Caracas también pidió a la comunidad española mantener la calma y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Entre ellas, comprobar el estado de las viviendas, evitar estructuras dañadas, no utilizar ascensores durante una evacuación y recurrir preferentemente a mensajes de texto o WhatsApp para evitar la saturación de las redes telefónicas.

Además, Exteriores confirmó que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) permanece preparada para prestar ayuda de emergencia si las autoridades venezolanas la requieren.

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