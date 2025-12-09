Al menos 13 heridos en un grave incendio en un edificio residencial en Nueva York

A primera hora de la mañana en Nueva York (13:20 hora en España), un fuerte incendio desató el caos en el barrio Upper West Side de Manhattan. Las llamas, que comenzaron en la parte superior de un edificio residencial de seis plantas, dejaron al menos tres personas heridas leves y obligaron a evacuar de urgencia a los vecinos.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el fuego se originó alrededor de la s08:20 horas de la mañana, en un edificio situado en la calle 107 con Amsterdam Avenue, en el cual viven unas 40 familias. En poco tiempo el incendio se propagó hacia los pisos superiores, dañando gravemente la azotea y parte de la estructura del edificio.

Decenas de bomberos trabajaban contra reloj para controlar las llamas bajo una enorme columna de humo negro. En las imágenes difundidas por la prensa local se observa cómo el fuego consumía las ventanas del último piso, mientras una parte del lado izquierdo del edificio se derrumbaba, cayendo los escombros sobre la calle.

El subjefe del Servicio Médico de Emergencias del FDNY, Paul Miano, explicó en una rueda de prensa celebrada frente el edificio, que dos residentes y un bombero fueron trasladados al hospital con lesiones leves. También detalló que uno de los vecinos, que no podía bajar por su propio pie, fue rescatado por los bomberos y el personal paramédico.

Nivel de alarma 4

Por su parte, el jefe de Operaciones del FDNY, Kevin Woods, advirtió que el edificio no contaba con una protección adecuada contra incendios, una deficiencia que, según dijo, pudo haber acelerado la propagación de las llamas. En cuanto a las causas exactas del incendio, el departamento aún no ha ofrecido conclusiones, aunque los equipos de investigación ya se encuentran en la zona analizando los restos.

Poco después de las nueve de la mañana , los bomberos elevaron el nivel de alarma a 4, lo que implica un incendio de gran magnitud y la movilización de numerosos recursos. El FDNY utiliza una escala de seis niveles, reservando los grados 5 y 6 para emergencias extremas o de alcance masivo.

Autobuses como refugio

Las autoridades municipales emitieron varias advertencias a los residentes del barrio. En su página web, el FDNY aconseja evitar circular por la zona debido al tráfico y a la presencia de personal de emergencia. Además, el Departamento de Salud de la ciudad recomendó mantener las ventanas cerradas y limitar las actividades al aire libre para reducir la exposición al humo.

Mientras tanto, la Administración de Emergencias de Nueva York informó en la red social 'X' que ha pedido a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) el envío de autobuses para ofrecer refugio temporal a los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas.

