Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Incendio

Al menos 13 heridos en un grave incendio en un edificio residencial en Nueva York

Según el jefe de Operaciones del FDNY, el edificio, donde residen unas 40 familias, no tenía una protección eficiente contra los incendios.

Fotograf&iacute;a divulgada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) donde aparecen bomberos controlando un incendio este martes, en Nueva York (Estados Unidos)

Fotografía divulgada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) donde aparecen bomberos controlando un incendio este martes, en Nueva York (Estados Unidos)EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

A primera hora de la mañana en Nueva York (13:20 hora en España), un fuerte incendio desató el caos en el barrio Upper West Side de Manhattan. Las llamas, que comenzaron en la parte superior de un edificio residencial de seis plantas, dejaron al menos tres personas heridas leves y obligaron a evacuar de urgencia a los vecinos.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el fuego se originó alrededor de la s08:20 horas de la mañana, en un edificio situado en la calle 107 con Amsterdam Avenue, en el cual viven unas 40 familias. En poco tiempo el incendio se propagó hacia los pisos superiores, dañando gravemente la azotea y parte de la estructura del edificio.

Decenas de bomberos trabajaban contra reloj para controlar las llamas bajo una enorme columna de humo negro. En las imágenes difundidas por la prensa local se observa cómo el fuego consumía las ventanas del último piso, mientras una parte del lado izquierdo del edificio se derrumbaba, cayendo los escombros sobre la calle.

El subjefe del Servicio Médico de Emergencias del FDNY, Paul Miano, explicó en una rueda de prensa celebrada frente el edificio, que dos residentes y un bombero fueron trasladados al hospital con lesiones leves. También detalló que uno de los vecinos, que no podía bajar por su propio pie, fue rescatado por los bomberos y el personal paramédico.

Nivel de alarma 4

Por su parte, el jefe de Operaciones del FDNY, Kevin Woods, advirtió que el edificio no contaba con una protección adecuada contra incendios, una deficiencia que, según dijo, pudo haber acelerado la propagación de las llamas. En cuanto a las causas exactas del incendio, el departamento aún no ha ofrecido conclusiones, aunque los equipos de investigación ya se encuentran en la zona analizando los restos.

Poco después de las nueve de la mañana , los bomberos elevaron el nivel de alarma a 4, lo que implica un incendio de gran magnitud y la movilización de numerosos recursos. El FDNY utiliza una escala de seis niveles, reservando los grados 5 y 6 para emergencias extremas o de alcance masivo.

Autobuses como refugio

Las autoridades municipales emitieron varias advertencias a los residentes del barrio. En su página web, el FDNY aconseja evitar circular por la zona debido al tráfico y a la presencia de personal de emergencia. Además, el Departamento de Salud de la ciudad recomendó mantener las ventanas cerradas y limitar las actividades al aire libre para reducir la exposición al humo.

Mientras tanto, la Administración de Emergencias de Nueva York informó en la red social 'X' que ha pedido a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) el envío de autobuses para ofrecer refugio temporal a los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Zelenski descarta ceder territorios mientras prepara un plan de paz consensuado con la UE

Imagen de la reunión entre Trump y Zelenski en el Vaticano

Publicidad

Mundo

Fotografía divulgada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) donde aparecen bomberos controlando un incendio este martes, en Nueva York (Estados Unidos)

Al menos 13 heridos en un grave incendio en un edificio residencial en Nueva York

Morir por informar

2025, un año negro para la prensa en el mundo: "Los periodistas no mueren, los matan"

Un avión militar ruso se estrella en un vuelo de prueba

Mueren 7 personas tras estrellarse un avión militar soviético en Rusia

A3 Noticias de la mañana (10-01-25) María Corina Machado, liberada tras ser detenida por el chavismo en Caracas
¿Dónde está?

Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo al desconocer su paradero

Coche de la policía italiana
Italia

Una bebé de tres meses muere tras salir disparada de un coche y ser atropellada en plena autopista

Alessandro Antonicelli
Suceso

Muere a los 26 años el influencer Alessandro Antonicelli tras dos años de lucha contra un cáncer óseo

El joven, que se dedicaba a compartir su lucha contra la enfermedad por redes sociales, padecía osteosarcoma condroblástico conocido también como cáncer de huesos.

Imagen de la reunión entre Trump y Zelenski en el Vaticano
Negociaciones Ucrania

Zelenski descarta ceder territorios mientras prepara un plan de paz consensuado con la UE

Los líderes europeos retocan el documento para frenar las concesiones a Rusia mientras crecen las tensiones con Washington

Brigitte Macron: "Las vamos a echar a patadas"

Brigitte Macron al hablar de varios grupos feministas: "Las vamos a echar a patadas"

Bruselas investiga a Google por utilizar contenidos para alimentar la IA

Bruselas investiga a Google y "teme" que utilice contenidos para alimentar sus propios sistemas de IA

Cazas F-35

Nueve aviones militares rusos y chinos entran en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, que activa sus cazas

Publicidad