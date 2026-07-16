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Incendio en Argelia

Al menos 11 niños muertos y 19 personas heridas en un incendio en un centro infantil en Argelia

El Incendio tuvo lugar en una fundación dedicada a atender problemas médicos de familias de bajos recursos.

Argel

Argel Pixabay

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Jaime Álvarez
Publicado:

Un incendio declarado esta madrugada en Argelia ha dejado 19 heridos y 11 niños fallecidos. El fuego se ha producido en una fundación para familias con escasos recursos dedicada a la atención de problemas médicos. Así lo ha dado a conocer la Dirección Nacional de Protección Civil argelina, que por el momento, no ha concretado cuántos menores se encontraban en el interior del edificio en el momento del suceso.

La tragedia se produjo en una sede clínica de la Fundación Childhood, localizada en el municipio de Mohammedia, en Argel. Todavía continúan las labores de extinción y control del incendio, y falta por precisar el número de niños entre los heridos. Estos presentan daños que van desde problemas respiratorios hasta quemaduras graves y otras lesiones.

Evacuados

En el edificio también se encontraban cinco personas con “necesidades especiales” que, en el momento del siniestro, fueron trasladadas a un lugar seguro, donde están siendo evaluadas para esclarecer los posibles daños sufridos.

Protección Civil ha señalado que los datos disponibles son todavía preliminares, ya que las operaciones de rescate y extinción continúan en la zona. Por el momento, tampoco se ha precisado la hora exacta a la que se declaró el fuego ni las causas que pudieron originarlo.

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