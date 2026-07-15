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Bailarín muerto

Encuentran muerto a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, que llevaba días desaparecido

Los fans de los artistas motivaron su búsqueda tras conocerse la desaparición.

Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como 'Mykee', ha sido hallado muerto en el condado de Miami-Dade (Florida, Estados Unidos) después de que se denunciara su desaparición el pasado domingo. Según la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade, el cuerpo del bailarín, de 28 años, fue localizado el lunes en la zona de West End, al suroeste de Miami, donde los agentes certificaron su fallecimiento.

Las autoridades habían difundido horas antes una alerta de búsqueda al considerar a 'Mykee' "un adulto en peligro", después de que fuera visto por última vez el domingo en el suroeste de la ciudad. Su desaparición generó una amplia movilización en redes sociales, especialmente entre seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, artistas con los que trabajó durante los últimos años. Numerosos usuarios compartieron el aviso difundido por la Oficina del Alguacil con el objetivo de facilitar su localización.

Entre ellos se encontraba el club oficial de fans de Rosalía, que publicó un mensaje en Instagram solicitando colaboración ciudadana: "Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo".

De raíces filipinas, 'Mykee' había participado en giras internacionales como el 'Motomami Tour' de Rosalía y 'Cosa Nuestra' de Rauw Alejandro. Además, contaba con cerca de 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que compartía coreografías, entrenamientos y contenido relacionado con su trabajo como bailarín.

Por el momento, las autoridades no han facilitado información sobre las causas de su fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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