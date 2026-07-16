Un informante de la inteligencia marroquí revela que el espionaje con Pegasus afectó a más de 250 móviles en España

Según una investigación periodística coordinada por la plataforma Forbidden Stories y el consorcio OCCRP, con la participación de medios como El Confidencial, Le Monde, The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel y Haaretz, los servicios secretos interiores de Marruecos (DGST) intentaron infiltrarse en un mínimo de 250 números de teléfono españoles entre mayo de 2018 y junio de 2019.

Estas revelaciones se ven reforzadas por el testimonio inédito de un antiguo oficial de la inteligencia de Marruecos. Este informante ha confirmado el uso generalizado y sin precedentes del software de piratería informática Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, para espiar de forma sistemática objetivos estratégicos en territorio español.

¿Cuándo arrancó esta campaña de espionaje?

Los datos demuestran que esta campaña de ciberespionaje masivo comenzó dos años antes de que se confirmaran formalmente las intrusiones contra el dispositivo móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lejos de limitarse a la cúpula del Ejecutivo, la inteligencia marroquí desplegó la herramienta para vigilar y captar información de una red mucho más extensa que incluía a representantes políticos de diversas formaciones, periodistas, activistas y altos funcionarios de la administración del Estado.

De acuerdo con la información obtenida por OCCRP y los medios aliados, la inteligencia del país vecino comenzó a utilizar este costoso malware tras comprobar su potencial de infección remota, que permitía controlar micrófonos, cámaras y datos de los terminales sin dejar apenas rastro.

Este histórico trabajo conjunto de la prensa internacional pone en evidencia una de las mayores quiebras de soberanía tecnológica en España en la historia reciente, amenazando con desatar una tormenta política y diplomática sin precedentes entre Madrid y Rabat.

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