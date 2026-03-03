La mancha en el cuello de Donald Trump que ha hecho sonar todas las alarmas

Una imagen de Donald Trump está despertando todo tipo de rumorología. Al presidente de Estados Unidos se le ha visto con una mancha roja en el cuello, parece una erupción cutánea que le habría salido en el lateral derecho. Han saltado todas las alertas sobre la salud del presidente, así que la Casa Blanca ha tenido que dar explicaciones. El médico personal de Donald Trump ha dicho que se trata de una reacción a una crema que, el presidente, está usando como "tratamiento preventivo para la piel".

Trump participaba en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor cuando las cámaras captaron la mancha roja que asomaba por encima del cuello de su camisa blanca. En unas declaraciones que el mandatario realizó a The Wall Street Journal aseguraba que tomaba grandes dosis de aspirina al día desde hace años y creía que eso le provocaba hematomas en sus manos.