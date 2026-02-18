Uno de los hijos de Trump invierte 1.500 millones en una empresa de drones israelíes con contratos con el Pentágono

Los posibles conflictos de interés siguen sobrevolando en la Casa Blanca. Esta vez, el protagonista es Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El empresario invertirá en una fusión valorada en 1.500 millones de dólares entre el fabricante israelí de drones Xtend y la constructora estadounidense JFB Construction Holdings, según informa EFE.

En un comunicado publicado por las empresas, el segundo hijo del mandatario está participando "activamente en la transacción mediante el aporte de capital a la fusión".

La compañía israelí fabrica drones de "bajo coste por derribo" y sus productos han sido utilizados por el Ejército israelí en sus operaciones en Gaza, según Al Jazzera.

Este mes de febrero, el fabricante fue seleccionado entre 25 compañías para participar en el Programa de Dominio de Drones del Pentágono y ha firmado dos contratos con la administración estadounidense.

Con el Departamento de Guerra anunciaron un acuerdo el pasado mes de noviembre, cuyo valor no fue revelado, y previamente cerraron otro por 8,8 millones de dólares en diciembre de 2024.

Alertan de que puede incurrir en un conflicto de intereses

La inversión ha despertado de nuevo las críticas del Partido Demócrata y de expertos en ética. Alertan de que puede estar incurriendo en un conflicto de intereses, ya que la compañía mantiene y aspira a ampliar contratos con el Gobierno federal liderado por Donald Trump.

Su hijo, Eric Trump, podría estar aprovechando que conoce los planes de la Administración para lucrarse a título privado.

Los negocios de la familia Trump desde la Casa Blanca

Este no es el primer episodio en el que la familia Trump cruza los negocios con la presidencia. Donald Trump sacó a la venta su criptomoneda y organizó una cena presidencial con sus mayores inversores el pasado mes de mayo. Según Reuters, las ventas de criptomonedas generaron alrededor de 800 millones de dólares para la familia solo en la primera mitad de 2025.

En junio anunció un servicio de telefonía y un móvil; y en los últimos meses está llevando a cabo una reforma millonaria poco transparente de la Casa Blanca tras reunir a decenas de magnates en el Salón Este.

Además, uno de los enviados para las negociaciones de paz y la reconstrucción de Gaza es su yerno, Jared Kushner.Casado con su hija Ivanka Trump, ha aumentado su fortuna desde el primer mandato del presidente con sus inversiones inmobiliarias en Oriente Medio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.