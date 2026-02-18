Bruselas pide un 'Schengen militar': "Mientras los soldados europeos rellenan papeleo, los rusos estarán entrando en Polonia"

La idea no es nueva. La presentó la Comisión Europea en noviembre de 2025, pero desde entonces las cosas se han movido poco. De ahí, que el Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, vuelva a insistir en público sobre uno de los temas que su gabinete cree que debe ser una prioridad para la UE: la movilidad militar.

Ahora mismo, se calcula que se tardarían semanas o incluso meses, si quisiéramos mover tropas militares de un punto a otro del continente. Algo que sería dramático, en el caso de que hubiera un ataque ruso, donde la velocidad de movimiento y de reacción es la clave para poder responder. Un ejemplo muy ilustrativo es que algunos estados miembros exigen un preaviso de hasta 45 días para el movimiento de tropas dentro de su territorio.

La excesiva burocracia es un problema para el traslado de efectivos. La Comisión Europea ha propuesto un modelo único de autorización, con el que baste con notificar al país que se necesita cruzar con tropas, para que el permiso se otorgue en un plazo máximo de 3 días. De 45 pasaríamos a 3.

"Para los países del flanco oriental, el factor decisivo en una crisis es el tiempo. Para ellos, la movilidad militar es una cuestión de vida o muerte. El envío de tropas de un extremo a otro del continente actualmente puede llevar semanas o incluso meses. Eso no disuadirá a Putin, eso invitará a Putin a actuar. No hay disuasión creíble sin movilidad militar", ha dicho el Comisario Kubilius en un Foro en Lituania.

Que los puentes aguanten el peso de los tanques

Bruselas quiere armonizar los protocolos. Que pasemos de un mosaico de 27 normas nacionales diferentes a un modelo único, ya que "la disuasión no depende sólo de la fuerza que se posees, sino también de la capacidad para desplegarla y mantenerla".

A esto hay que sumar los problemas logísticos que supone transportar material tan pesado y delicado. Los expertos han señalado problemas en "la capacidad de algunos puentes y carreteras que son demasiado frágiles para aguantar el peso de los tanques. O túneles demasiado pequeños por donde no pasan convoyes militares, lo que provocaría atascos o largos desvíos para poder llegar al mismo lugar".

Según un informe de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo, la infraestructura europea actual no está preparada para el transporte rápido de armamento a gran escala.

Los datos de Bruselas muestran que actualmente existen hasta 500 puntos críticos en el continente en los que hay que actuar de manera urgente para eliminar los cuellos de botella. En el camino desde un puerto occidental hasta el flanco oriental de la UE, los convoyes se verían frenados en esos puntos negros.

Andrius Kubilius ha querido dejar claro que "el objetivo es lograr una zona de movilidad militar a escala de la UE para 2027. Esto permitiría una circulación eficaz y una ayuda mutua en situaciones de emergencia". Es decir, Bruselas quiere que ya para el año que viene se pongan en marcha corredores prioritarios para el material militar.

Los países del flanco oriental son los más interesados, por su cercanía con Rusia y su sentimiento de indefensión. Apoyan este plan que Bruselas pide ahora acelerar. De nada sirve el vasto rearme europeo que estamos llevando a cabo, si luego no eres capaz de llevar los tanques allí donde se necesitan.

