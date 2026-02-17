Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TIROTEO MORTAL

La carta de la mujer transgénero que mató a su exmujer y a su hija en un partido de hockey: "Sigan criticándonos, pero no os preguntéis por qué nos volvemos locos"

Una mujer abre fuego en pleno partido de hockey contra la grada. El tiroteo causó la muerte de dos personas (su exmujer y una de sus hijas), y la policía investiga si el motivo se debe a disputas familiares por su reciente cambio de género.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Parecía un partido de hockey normal, pero terminó convirtiéndose en una tragedia. Roberta Espósito, una mujer transgénero de 56 años, abrió fuego en mitad de la grada del pabellón, matando a dos personas y dejando a otras tres en estado crítico. Las autoridades investigan el suceso como un ataque intencional vinculado a una disputa familiar. Días antes, la autora de los hechos había publicado un mensaje en redes sociales que ahora forma parte de la investigación.

Los hechos ocurrieron en el Lynch Arena, en Pawtucket, una ciudad de Rhode Island, cuando la atacante, que llevaba un gorro de lana blanco, se abrió paso entre el público y disparó contra un grupo de personas que estaban sentadas en la grada. Según ha explicado la jefa Tina Goncalves, del Departamento de Policía de Pawtucket, los agentes recibieron una llamada alertando de un tirador activo alrededor de las 14:30 horas.

Al llegar, encontraron varias víctimas dentro del recinto. Dos personas murieron en el acto, que resultaron ser la exmujer de la atacante y una de sus hijas. Otras tres permanecen hospitalizadas en estado crítico. La propia agresora murió en el lugar.

Testigos cuentan los momentos de pánico que vivieron, con padres abrazando a sus hijos mientras los jugadores corrían hacia los vestuarios para ponerse a salvo. El objetivo de los disparos no era la pista, sino la zona de la grada donde se encontraban los familiares de la autora.

Una disputa familiar bajo investigación

La policía apunta a que el tiroteo podría estar relacionado con conflictos familiares que se remontan a años atrás. Según varios medios, existían tensiones desde su proceso de transición de género y su posterior divorcio. Días antes del ataque, publicó en redes sociales el mensaje: "Sigan criticándonos, pero no os preguntéis por qué nos volvemos locos".

Tanto los jugadores como sus familiares, que permanecían en la grada, acabaron abandonando el recinto en autobús.

