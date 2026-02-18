Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EEUU deporta a un bebé de dos meses hospitalizado por bronquitis tras estar retenido en un centro del ICE junto a su familia

Juan Nicolás, hospitalizado por bronquitis mientras estaba retenido en Texas, fue expulsado junto a su familia con 190 dólares.

Juan Nicolás tiene dos meses. Durante las últimas semanas estuvo retenido junto a su familia en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dilley, Texas. Allí enfermó de bronquitis y tuvo que ser trasladado al hospital. Ahora, las autoridades estadounidenses han deportado a toda la familia.

La madre del menor, Mireya López, relató en una entrevista concedida a Univisión que la situación del bebé no ha mejorado. "Él está igual. No puedo decir que mejorando porque no le han dado medicamentos", afirmó. La mujer explicó que, tras la expulsión, se encuentran sin recursos. "Perdí mi casa, lo perdí todo", señaló, visiblemente afectada.

Retención y hospitalización

El caso del menor había generado especial atención después de conocerse su ingreso hospitalario por bronquitis mientras permanecía bajo custodia del ICE. Juan Nicolás era el más pequeño del centro en el que se encontraba retenido junto a sus padres y su hermana de 16 meses.

Según ha denunciado el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro, la deportación se produjo pese a su estado de salud. "Juan Nicolás, un bebé de 2 meses ha sido deportado por el ICE junto a su madre", escribió en redes sociales. Castro confirmó que también fueron expulsados el padre del menor y la hermana.

El legislador añadió que, de acuerdo con el abogado de la familia, el ICE los deportó únicamente con el dinero que tenían en el momento de su detención: 190 dólares.

Una denuncia política

Castro calificó la actuación como "innecesaria" y la describió como "atroz". En sus mensajes públicos aseguró que su equipo está trabajando para localizar a la familia y obtener información sobre su paradero. "Estamos totalmente concentrados en localizarlos, exigirle cuentas al ICE por esta monstruosa acción, exigir detalles específicos sobre su paradero y bienestar, y garantizar su seguridad", afirmó.

El congresista sostuvo que la familia fue "abandonados al otro lado de la frontera en México". Mientras tanto, Mireya López insiste en que la expulsión se produjo sin tener en cuenta la situación médica de su hijo. "Aquí no estamos protegidos", declaró.

