Detienen a 11 personas por la muerte de un ultraderechista en Lyon: la mayoría pertenecen a un grupo de extrema izquierda

El joven, de 23 años, murió de una paliza el sábado, cuando se manifestaba contra un acto de una eurodiputada de origen palestino del partido Francia Insumisa en una universidad de Lyon.

Personas sosteniendo un cartel que dice 'Asesinos de Antifa, justicia para Quentin'

Detienen a 11 personas por la muerte de un ultraderechista en Lyon: la mayoría pertenecen a un grupo de extrema izquierda | EFE

Paula Hidalgo
Publicado:

Once personas han sido detenidas en Francia por su presunta implicación en la muerte de Quentin Deranque, un joven de 23 años vinculado a grupos de la ultraderecha, que murió el pasado sábado en el hospital de Lyon tras resultar gravemente herido en una pelea ocurrida el jueves anterior.

La Fiscalía investiga los hechos como un "homicidio involuntario". Los arrestados (ocho hombres y tres mujeres) permanecen bajo custodia policial acusados también de violencia agravada, asociación delictiva y encubrimiento. Según las autoridades, al menos seis habrían participado directamente en la agresión.

Los hechos y la investigación

El altercado se produjo en el marco de una protesta relacionada con un acto de la eurodiputada francopalestina Rima Hassan, de La Francia Insumisa (LFI), en la Universidad de Sciences Po. De acuerdo con el fiscal de Lyon, Thierry Dran, se registraron enfrentamientos entre militantes de extrema derecha y activistas de extrema izquierda.

En el transcurso de los disturbios, Deranque fue aislado junto a otras personas y golpeado por varios individuos. Aunque las circunstancias exactas aún se están esclareciendo, lo que sí se conoce es que Deranque militaba en Acción Francesa, un partido monárquico y de extrema derecha. Sin embargo, ese día acudió junto al movimiento Némesis, una organización formada por mujeres que se considera feminista, racista, contrario al islam y a las mujeres trans. Ante posibles conflictos, recurrieron a Deranque y a otras personas afines ideológicamente para que les dieran apoyo en caso de ser necesario.

Según explicó el fiscal, la trifulca se produjo entre las activistas del Némesis y militantes de extrema izquierda, quienes intentaron arrancarles la pancarta que portaban, tiraron a una de ellas al suelo para patearla e intentaron estrangular a otra.

Medios franceses señalan que la mayoría de los detenidos estarían vinculados a Joven Guardia, un colectivo antifascista que fue ilegalizado el pasado junio por su historial de incidentes violentos. Entre los arrestados figura también un asistente parlamentario del diputado Raphaël Arnault, mienbro de LFI, lo que ha aumentado la presión política sobre la formación.

Tensión política en plena precampaña

El caso ha provocado un fuerte cruce de acusaciones entre partidos. Dirigentes de la derecha y la ultraderecha han exigido responsabilidades políticas, mientras que desde LFI han condenado la violencia aunque han denunciado lo que consideran un "uso político" del crimen.

Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, afirmó que los responsables "se deshonoraron" con una agresión que podía conducir a la muerte, aunque también criticó la instrumentalización del suceso en la antesala de la campaña municipal: "quieren hacer un uso político del crimen, no es lo mismo la violencia ofensiva que la defensiva".

El debate ha ido escalando en las últimas horas. La policía evacuó la sede de LFI tras una amenaza de bomba y varias voces del Gobierno han pedido al partido que adopte medidas internas si se confirman responsabilidades individuales.

