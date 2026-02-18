Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Descartan un segundo trasplante para Domenico, el niño de 2 años con un corazón "quemado": "Las condiciones no son compatibles"

El niño recibió un corazón dañado en su trasplante. Ahora, los especialistas han concluido un dictamen negativo sobre la posibilidad de someterle a una nueva intervención.

Paula Hidalgo
Publicado:

Pocas esperanzas para la familia de Domenico, el niño italiano de dos años y medio que lleva 57 días hospitalizado en coma inducido tras recibir un trasplante de corazón que sufrió daños durante el vuelo. El comité de expertos reunido en el hospital Monaldi de Nápoles ha emitido un dictamen negativo sobre la posibilidad de someterle a una nueva intervención.

En un comunicado, el centro hospitalario explica que, tras una consulta con especialistas de las principales instituciones italianas dedicadas al trasplante cardíaco pediátrico, se ha concluido que "las condiciones del niño no son compatibles con un nuevo trasplante". La decisión se ha adoptado tras analizar su situación clínica y los últimos exámenes instrumentales.

El equipo multidisciplinar, integrado por representantes del hospital Bambino Gesù de Roma, la Universidad Padua, el hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo y el Regina Margherita de Turín, evaluó también posibles tratamientos alternativos, pero el primer paso era determinar si el menor era trasplantable. La respuesta fue negativa.

Solo un 10% de posibilidades

Horas antes del dictamen, el abogado de la familia, Francesco Petruzzi, había señalado que existía la disponibilidad de un nuevo corazón y que las posibilidades de éxito de la operación eran de apenas un 10%. Según explicó, únicamente el cirujano que practicó el primer trasplante estaría dispuesto a asumir la intervención.

"El niño está despierto", aseguró el letrado, que también confirmó que la madre estaba dispuesta a autorizar un nuevo intento si finalmente se daba luz verde. "Me consta que en la lista de espera para el trasplante de este nuevo corazón hay otros tres niños, pero dentro de su grupo sanguíneo él es el primero en la lista", añadía.

Sin embargo, tras la valoración colegiada, el hospital trasladó oficialmente que la situación clínica no permite afrontar otra cirugía de este tipo. La dirección del Monaldi ha informado al Centro Nacional de Trasplantes y ha expresado su cercanía a la familia "en este momento tan difícil".

El apoyo del Gobierno

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, contactó telefónicamente con Patrizia, la madre del menor, para trasladarle su apoyo y el compromiso del Gobierno. La familia confirmó la llamada, que se produjo un día antes de la reunión definitiva de los especialistas.

Mundo

Trasplante de corazón

Descartan un segundo trasplante para Domenico, el niño de 2 años con un corazón "quemado": "Las condiciones no son compatibles"

