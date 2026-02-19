El aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, está cinco horas cerrado por una "incidencia" en un avión

El aeropuerto de Newark, (Nueva Jersey), ha estado cerrado durante unas cinco horas por una "emergencia" en un avión que tuvo que ser evacuado y retirado.

A través de su perfil de X, el aeropuerto indicaba que las operaciones aéreas estaban "temporalmente suspendidas mientras se retira un avión de la pista debido a un incidente previo". Ahora a través del mismo canal se informa de que los vuelos se han reanudado.

Según la Autoridad Portuaria un vuelo que había despegado de Newark a las 17.43 hora local hacia West Palm Beach (Florida), operado por Jetblue, tuvo que volver a los pocos minutos debido a un fallo en el motor pero logró aterrizar sin causar heridos.

Por su parte, la FAA dijo a los medios locales que la tripulación de ese vuelo reportó humo en la cabina tras aterrizar, y los pasajeros del avión tuvieron que ser evacuados con toboganes.

