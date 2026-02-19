Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, está cinco horas cerrado por una "incidencia" en un avión

El aeropuerto de Newark da servicio al área metropolitana de Nueva York y ha estado cerrado 5 horas por una "incidencia" en un avión que ha tenido que ser evacuado y retirado.

Miriam Vázquez
Publicado:

El aeropuerto de Newark, (Nueva Jersey), ha estado cerrado durante unas cinco horas por una "emergencia" en un avión que tuvo que ser evacuado y retirado.

A través de su perfil de X, el aeropuerto indicaba que las operaciones aéreas estaban "temporalmente suspendidas mientras se retira un avión de la pista debido a un incidente previo". Ahora a través del mismo canal se informa de que los vuelos se han reanudado.

Según la Autoridad Portuaria un vuelo que había despegado de Newark a las 17.43 hora local hacia West Palm Beach (Florida), operado por Jetblue, tuvo que volver a los pocos minutos debido a un fallo en el motor pero logró aterrizar sin causar heridos.

Por su parte, la FAA dijo a los medios locales que la tripulación de ese vuelo reportó humo en la cabina tras aterrizar, y los pasajeros del avión tuvieron que ser evacuados con toboganes.

