VÍDEO: El alcalde de Oaxaca se casa con un caimán vestido de novia en un ritual

El alcalde de San Pedro Huamelula, en Oaxaca, Víctor Hugo Sosa, participó en una boda simbólica con una caimán hembra llamada Alicia Adriana, que representa a la llamada "niña princesa", figura central de esta ceremonia ancestral.

El ritual, que se celebra desde hace más de 230 años, busca atraer lluvias, buenas cosechas y prosperidad para la comunidad. Además, simboliza la unión entre los pueblos huave y chontal, en recuerdo de un antiguo acuerdo de paz sellado mediante un matrimonio.

Durante la celebración, el caimán fue vestido con un traje típico de la región y un tocado de flores de múltiples colores. Como medida de seguridad, para evitar accidentes, le amarraron el hocico antes del acto simbólico, lo que también permitió al alcalde sellar la unión con el tradicional beso cargado de buenos deseos para la comunidad.

La ceremonia incluyó un recorrido por las calles del municipio acompañado de música y danzas tradicionales.

Esta celebración forma parte de las festividades en honor a San Pedro Apóstol y es una de las tradiciones más representativas de San Pedro Huamelula, donde cada año los habitantes mantienen vivo este ritual como símbolo de identidad cultural y esperanza por el bienestar de la población.

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