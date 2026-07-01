Vídeo | Dos personas suben a la cima del Empire State y despliegan una bandera en contra de la guerra

Dos personas se han subido a la antena en la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra. Al subir sin permiso, en el momento de la bajada han sido detenidos.

Se trataba de un hombre y una mujer. Ambos estaban encapuchados y vestidos de negro. Desde lo alto del Empire State, han mostrado una pancarta con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

Posteriormente, la pareja bajó de la antena, y en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer mientras se besan.

La pareja se encuentra bajo custodia de la policía de Nueva York. Las dos personas son Ivan Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales.

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