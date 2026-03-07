Trump anuncia en Miami la coalición militar 'Escudo de las Américas' contra los cárteles del narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en Miami la creación de una coalición militar regional denominada 'Escudo de las Américas', una alianza impulsada junto a varios gobiernos latinoamericanos con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico mediante operaciones conjuntas y el uso de fuerza militar.

El anuncio se realizó durante una cumbre celebrada en el complejo 'Trump National Doral Miami', propiedad del mandatario, en la que participaron una docena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines. Según Trump, el acuerdo se basa en "el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles".

"En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región", afirmó el presidente estadounidense durante una intervención de más de treinta minutos.

Trump aseguró que Estados Unidos pondrá a disposición de los países aliados su capacidad militar y tecnología armamentística. Incluso ofreció la posibilidad de emplear misiles estadounidenses para eliminar a dirigentes del narcotráfico si los gobiernos lo solicitan. "Son muy precisos. Si necesitáis ayuda, decidnos dónde están", afirmó.

El mandatario citó como ejemplo de la nueva estrategia la operación militar del pasado 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por Washington de vínculos con el narcotráfico.

A la reunión asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry "Tito" Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que asumirá el cargo la próxima semana.

Sin México, Brasil o Colombia

En cambio, no fueron invitados los gobiernos progresistas de México, Brasil o Colombia. Durante su discurso, Trump criticó especialmente la postura de México y su presidenta, Claudia Sheinbaum, quien se ha negado a permitir operaciones militares estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano. El mandatario describió a México como el "epicentro de la violencia de los cárteles", aunque afirmó que Sheinbaum es "una muy buena persona".

No obstante, el Departamento de Estado negó que México tenga vetada su participación en la alianza. En declaraciones a EFE, la portavoz en español del organismo, Natalia Molano, aseguró que la iniciativa "no es ninguna puerta cerrada".

"Es una oportunidad para reconocer a países que desde el primer día de la Administración del presidente Trump se han puesto la camiseta y se han alineado", explicó Molano. La portavoz añadió que en el futuro podría haber "una oportunidad de expandir" la alianza, en función de los resultados que obtenga la coalición.

Molano también subrayó que la oferta estadounidense sigue vigente para cualquier país que solicite apoyo. "Si piden asistencia militar de Estados Unidos para combatir al narcotráfico, la van a tener", afirmó, insistiendo en que la cooperación se basará en "la soberanía y el Estado de derecho" de cada nación.

Con el lanzamiento del 'Escudo de las Américas', Washington busca reforzar la cooperación regional en seguridad y aumentar su influencia estratégica en el continente en la lucha contra el narcotráfico. Según la Administración estadounidense, la nueva alianza permanecerá abierta a nuevos socios que decidan sumarse en el futuro.