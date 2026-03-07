VÍDEO | Un tornado azota Michigan dejando al menos cuatro muertos: casas volando y techos arrancados

Un tornado de grandes dimensiones ha azotado la ciudad de Michigan (Estados Unidos) dejando al menos cuatro muertos y doce heridos. Este fenómeno climático ha pasado por encima de varias viviendas arrancando los techos y parte de un edificio.

Entre otros destrozos materiales, miles de personas pudieron presenciar la gran cantidad de escombros generada por el desastre, además de techos volando y árboles arrancados de raíz.

Los testigos reconocen haber pasado mucho miedo mientras presenciaban el caos producido por el tornado: "¡Está levantando casas! Ay, el corazón me late con fuerza. Ay, espero que estén bien", dijo Lisa Piper, vecina de Union Lake.

Por otra parte, el estado de Michigan suele registrar un promedio de 15 tornados al año, todavía muy por debajo de los 155 de Texas o los 96 de Kansas, estados mucho más 'acostumbrados' a estos fenómenos meteorológicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.