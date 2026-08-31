La Justicia permite al hijo de la reina, Marius Borg Høiby, acudir al funeral del rey Harald

La Justicia noruega ha concedido permiso a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, para asistir al cortejo fúnebre del rey Harald celebrado este lunes y al funeral del monarca, previsto para el próximo 9 de septiembre.

Høiby, de 29 años, ha participado este lunes en el traslado del féretro hasta la capilla del Palacio Real de Oslo junto a los hijos y nietos del rey. Un juez le ha autorizado a acudir a los actos pese a encontrarse bajo custodia y sometido a control mediante una tobillera electrónica en Skaugum.

El joven, nacido en 1997 fruto de una relación anterior de Mette-Marit, permanecerá bajo custodia policial hasta el 7 de septiembre. Posteriormente podrá acudir al funeral del rey Harald, que se celebrará dos días después en la catedral de Oslo.

Una condena de cuatro años

Høiby fue condenado a cuatro años de prisión después de ser declarado culpable de 34 delitos, entre ellos dos violaciones sexuales, malos tratos a exparejas, agresión física, asalto y amenazas, entre otros.

La condena ha sido recurrida, por lo que su situación judicial continúa abierta. Mientras tanto, permanece sometido a medidas de control que incluyen el uso de una tobillera electrónica.

Høiby es el hijo mayor de Mette-Marit y no pertenece oficialmente a la Casa Real noruega, aunque forma parte de la familia del actual monarca.

El féretro permanecerá en la capilla del Palacio Real

El féretro del rey Harald permanecerá en la capilla del Palacio Real de Oslo hasta la víspera del funeral. La Casa Real ha anunciado que el recinto abrirá sus puertas al público este martes 1 de septiembre a las 14:00 horas.

Los ciudadanos podrán acudir hasta las 18:00 horas del día anterior al funeral para pasar junto al féretro y despedirse del monarca.

El rey Harald falleció el pasado viernes a los 89 años. Tras su muerte, su hijo Haakon se convirtió en rey de Noruega. La reina Sonja, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus han participado en los actos de homenaje al monarca.

El funeral se celebrará el próximo 9 de septiembre en la catedral de Oslo. Después de la ceremonia, los restos de Harald serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus, donde descansará junto a otros miembros de la familia real noruega.