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Varios drones violan el espacio aéreo de Letonia y Estonia y obligan el despliegue de cazas de la OTAN

La alerta obligó la movilización de cazas turcos de la OTAN desde la base aérea estonia de Ämari ante una posible amenaza.

Imagen de cazas de la OTAN

Imagen de cazas de la OTAN Europa Press

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Alejandro Lorente
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Varios drones que probablemente fueron enviados desde Ucrania, dieron lugar a alertas aéreas en el este de Letonia y la movilización de aviones caza de interceptación de la OTAN en Estonia durante la madrugada del martes, según advirtieron las autoridades militares y los medios e informa la agencia EFE.

Las Fuerzas Armadas letonas emitieron una alerta aérea amarilla ante una posible amenaza alrededor de las 02:00 horas de la madrugada hora local (23:00 GMT del lunes) para el distrito oriental de Ludza, seguida de una alerta naranja más grave para el distrito de Aluksne (noreste), que instaba a la población a esconderse en el interior, detrás de al menos dos paredes.

Ambas alertas fueron levantadas en menos de una hora. El dron o los drones en la zona de Aluksne ingresaron posteriormente en el espacio aéreo de Estonia, lo que derivó en alertas aéreas en la mayor parte de la mitad oriental del país báltico más septentrional, que se extendieron hasta aproximadamente las 05:30 horas de la madrugada (02:30 GMT).

La violación del espacio aéreo conllevó la movilización de cazas turcos de la OTAN desde la base aérea estonia de Ämari, ha señalado el coronel Uku Arold, jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas de Defensa de Estonia, citado por la cadena ERR. "Ha habido drones que se han desplazado en paralelo a la frontera oriental de Estonia y también a la de Letonia, y que entraron en Estonia, por lo que también dimos la alarma", añade Arold.

Los cazas de la OTAN no abrieron fuego contra los drones

En un comunicado emitido a primera hora del martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsakhna, alabó a los aliados de la OTAN por su rápida respuesta y afirma que la culpa de las violaciones del espacio aéreo recae en Rusia por continuar su guerra contra Ucrania.

"Estos incidentes son una consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por eso, junto con nuestros aliados, seguiremos apoyando a Ucrania y aumentando la presión sobre Rusia para obligarla a poner fin a su agresión", indica en un comunicado publicado por su ministerio.

Más incidentes con drones este 2026

Las alertas aéreas en Letonia y Estonia han sucedido el 1 de septiembre, fecha en la que tiene lugar el inicio del curso escolar tras los incidentes del 14 de agosto, cuando un caza de la OTAN derribó un dron sobre Letonia, la segunda interceptación de este tipo después de que un avión francés de la OTAN derribara un aparato aéreo no tripulado a principios de junio.

A lo largo de los últimos meses se han producido varios incidentes de drones que se han estrellado en los tres países bálticos, el más grave, el 7 de mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.

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