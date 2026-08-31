Encuentran el cadáver de una mujer de unos 70 años dentro de una bolsa de basura en un parque

La Policía británica ha abierto una investigación por asesinato tras encontrar el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una bolsa de basura en un parque de la ciudad inglesa de Liverpool. Los detectives creen que los restos podrían haber permanecido en el lugar durante varias semanas. El cuerpo fue localizado el pasado viernes, alrededor de las 17:25 horas, en el jardín amurallado de Stanley Park, después de que un ciudadano alertara a los servicios de emergencia. Según fuentes consultadas por el diario 'The Sun'.

Aún no ha sido identificada

La mujer aún no ha podido ser identificada por las autoridades policiales, que la describen como blanca de color de piel, de aproximadamente 70 años de edad, con una altura aproximada de 1,57 metros y de complexión delgada, y por último, de cabello de color rubio rojizo. En el momento del hallazgo, la mujer llevaba puesta una camiseta rosa fucsia de la marca deportiva 'Nike'.

El cuerpo fue encontrado entre el estadio del Liverpool y el antiguo del Everton

El parque se encuentra situado entre Anfield, el estadio del Liverpool, y el antiguo campo de la Premier League, Goodison Park, actualmente utilizado por el equipo femenino del Everton. La Policía ya ha realizado una autopsia, aunque ha decidido no hacer públicos sus resultados por motivos relacionados con la investigación. La superintendente detective Rachel Wilson ha pedido ayuda a los vecinos de Anfield para tratar de identificar a la mujer y esclarecer qué ocurrió. "Este es un crimen impactante", ha señalado Wilson, que ha animado a cualquier persona que haya visto o escuchado algo sospechoso en la zona a ponerse en contacto con los investigadores.

Continúa la investigación para esclarecer los hechos

Las autoridades también creen que algún visitante del parque pudo haber visto o grabado algo relevante sin darse cuenta de su importancia. Mientras continúa la investigación, la Policía trata de identificar a la víctima, determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el parque y esclarecer las circunstancias de su muerte.