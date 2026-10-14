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EEUU y Marruecos preparan un gran despliegue militar a poca distancia de Canarias

African Lion 2027 reunirá a más de 40 países en abril e incluirá maniobras con fuego real, operaciones aeronavales y pruebas tecnológicas. La proximidad a Lanzarote y Fuerteventura sitúa al archipiélago en un entorno de especial interés estratégico.

Ejercicios militares de EEUU

Ejercicios militares de EEUU Reuters (Archivo)

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Déborah Sabina
Déborah Sabina
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Estados Unidos y Marruecos han comenzado los preparativos de African Lion 2027, uno de los principales ejercicios militares conjuntos que se celebran en el continente africano. La próxima edición, prevista para abril de 2027, reunirá a más de 40 países y volverá a poner el foco en el norte de África y el Atlántico, una región especialmente relevante para la seguridad española por su cercanía a Canarias.

Las reuniones iniciales entre representantes del Ejército estadounidense y mandos militares marroquíes se han celebrado en Agadir, donde ambas delegaciones han avanzado en el diseño de las maniobras. Uno de los enclaves señalados para las operaciones es Cap Draa, en el sur de Marruecos, a aproximadamente un centenar de kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, según la información publicada sobre los preparativos.

Fuego real y tecnología militar cerca del archipiélago

El programa contempla ejercicios con fuego real, maniobras aeronavales y entrenamiento en sistemas de guerra electrónica, una tecnología que permite interferir o proteger las comunicaciones y los sistemas electrónicos del adversario.

A estas operaciones se sumarán pruebas con satélites, drones y herramientas para actuar en el ciberespacio. También está prevista una mayor participación de empresas privadas de defensa y tecnología, que podrán poner a prueba sus sistemas en escenarios de entrenamiento.

Canarias ocupa una posición estratégica entre Europa, África y América. Por sus aguas transitan rutas comerciales y de transporte marítimo fundamentales para el abastecimiento de las islas y para las conexiones con la Península y otros mercados internacionales.

Por eso, la actividad militar en el entorno del archipiélago requiere atención por parte de las autoridades españolas. Las maniobras con fuego real y los entrenamientos aeronavales necesitan zonas delimitadas y medidas de coordinación para evitar interferencias con la navegación y otras actividades civiles. Su posible repercusión concreta dependerá de los espacios utilizados, las fechas definitivas y las restricciones que se establezcan.

La relación entre Rabat y Washington, en el centro del tablero

African Lion también refleja la importancia que Estados Unidos concede a Marruecos como socio militar en el norte de África. La cooperación entre ambos países permite a Washington mantener presencia e influencia en una región clave para las rutas marítimas, la estabilidad del Sahel y la lucha contra amenazas transnacionales.

Para España, esta relación tiene una lectura particular. Marruecos es un vecino con el que mantiene importantes vínculos económicos, comerciales y de seguridad, pero también existen cuestiones pendientes relacionadas con la delimitación de espacios marítimos y los intereses estratégicos de ambos países. La cercanía de las maniobras a Canarias hace que su planificación y desarrollo sean relevantes para el seguimiento de la situación regional.

Canarias, espectadora de un entorno estratégico

Para el archipiélago, el interés va más allá de la dimensión estrictamente militar. La seguridad de las conexiones marítimas, la actividad de los puertos, la pesca y la continuidad del transporte de mercancías son elementos esenciales para una economía insular que depende en gran medida de las comunicaciones por mar y aire.

La cuestión de fondo es cómo garantizar que el aumento de la actividad militar en el entorno del Atlántico oriental se desarrolle con transparencia y sin perjudicar las actividades civiles. España, como miembro de la OTAN y país directamente vinculado a la seguridad de Canarias, tiene un interés evidente en seguir de cerca estos movimientos y mantener los canales diplomáticos necesarios.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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