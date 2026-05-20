Mark Rutte justifica la espantada de EEUU en Europa, ante el malestar de los aliados

Nadie esperaba una mínima crítica de Mark Rutte a la espantada de tropas que EEUU se dispone a hacer en Europa. Primero fue el anuncio de 5.000 soldados menos en Alemania, después otros 4.000 desde Polonia… y vendrán más en los próximos meses… pero el secretario general de la OTAN, -en su línea aduladora y de seguidismo hacia Trump-, ha querido quitarle hierro a las consecuencias que este movimiento puede tener.

"Sabemos que se producirán ajustes. Washington quiere orientarse más hacia el Pacífico. Esto se llevará a cabo con el tiempo, de forma estructurada. Pero EEUU seguirá presente en Europa en el largo plazo, en lo que respecta a lo nuclear pero también en lo que se refiere a lo convencional", decía Rutte ante los periodistas.

La OTAN prepara una importante reunión de ministros de Exteriores, que tendrá lugar en Suecia, los días 21 y 22 de mayo. Según Reuters, la administración Trump aprovechará esta cita para informar a los aliados sobre la reducción de capacidades militares en Europa. Hasta el punto de que les podría ya indicar qué fuerzas tendría disponibles para ayudar a las naciones europeas en el caso de una gran crisis, como un ataque ruso a un país aliado.

Entre los aliados se desconoce el nivel de detalle que Marco Rubio compartirá en el encuentro de Suecia. Sobre todo, porque hasta ahora la información que está trasladando la delegación americana es muy pobre. Fuentes de la OTAN se quejan de que EEUU no está anticipando estas decisiones con el tiempo suficiente, como para tener la previsibilidad necesaria.

La retirada no afecta a la disuasión de la OTAN

De momento, los anuncios de repliegues son menores. Los jefes militares aseguran que "por ahora no afectará a la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN". Una línea que ha mantenido hoy el secretario general: "los 4.000 o 5.000 efectivos que se replegarán son fuerzas rotativas que no tienen ningún impacto en la defensa de la Alianza".

Los mandos aliados reconocen que este proceso de repliegue "durará años", a medida que se irá imponiendo el nuevo concepto 'OTAN 3.0', es decir, una nueva organización en la que el pilar europeo de la Alianza se irá fortaleciendo más, e irá asumiendo más responsabilidades y más carga económica.

Pero el gran problema es que no hay certezas sobre un calendario exacto, ya que todo depende de las decisiones arbitrarias que va tomando Trump, en ocasiones, a través de publicaciones en redes sociales. Un ejemplo, las tropas que retirará de Alemania se anunciaron justo después de que el canciller alemán criticara que Irán estaba humillando a EEUU con su ofensiva en Oriente Medio. En Bruselas se asume que los dos episodios están directamente relacionados.

Mark Rutte ha justificado la retirada americana, llegando a decir que "la OTAN debe pasar de una dependencia excesiva e insana de un solo aliado a un reparto más equitativo de la responsabilidad de nuestra seguridad colectiva". En los próximos años, Europa y Canadá están obligadas a asumir un papel mucho más importante dentro de la OTAN.

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