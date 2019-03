Mario Gómez: "Hay un pacto de silencio entre nosotros"

Los mineros rescatados en Atacama piden intimidad; están haciendo todo lo posible por evitar a los medios de comunicación. Las fiestas que se han celebrado en sus barriadas han sido privadas y los periodistas han tenido vetada su presencia en dichas celebraciones.

Eso sí, Antena 3 tuvo la suerte de estar invitada a la fiesta de Mario Gómez, de 63 años. Este minero fue el único que necesitó mascarilla y oxígeno para subir a la superficie debido a su delicado estado de salud. Su imagen arrodillado y rezando al salir de la mina dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, Gómez nos desvela que los mineros hicieron un 'pacto de silencio' antes de salir a la superficie: "La verdad es que hay cosas que no podemos hablar porque hay un pacto entre nosotros, así que no me hagan preguntas", afirmó el minero.