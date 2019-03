Mariano Rajoy apuesta por el diálogo y evita hablar de sanciones contra Rusia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido este viernes hablar de nuevas sanciones económicas de la UE contra Rusia por anexionarse la región ucraniana de Crimea y ha dicho que la crisis debe resolverse por la vía del diálogo y de la diplomacia.



"Creemos que esto debe resolverse por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia, y la voluntad de la UE es la voluntad de hablar con Rusia para intentar que estas cosas no se repitan, para intentar resolver el problema de una manera satisfactoria para todos", ha dicho Rajoy en la rueda de prensa final del Consejo Europeo.



El presidente del Gobierno ha asegurado que "lo importante es que no se reconoce por parte de la UE la consulta que se ha celebrado en Crimea por ser manifiestamente ilegal y por ser contraria a la Constitución ucraniana". "Para la UE, para los 28 países que hemos estado aquí, lo que se ha hecho allí es manifiestamente ilegal y por tanto no se va a reconocer nunca", ha insistido.



Para Rajoy, la prioridad ahora debe ser prestar asistencia política y financiera a Ucrania y garantizar que las elecciones presidenciales del 25 de mayo "salgan bien". "En este momento, lo que puede hacer la comunidad internacional, lo que tiene más sentido, lo que tiene más lógica y lo que es más eficaz es apoyar a los ucranianos", ha señalado el presidente del Gobierno.



Durante el Consejo Europeo, España es uno de los países que más se ha opuesto a las sanciones económicas contra Rusia por su intervención en Crimea. De hecho, durante su rueda de prensa final, Rajoy ni tan sólo ha mencionado la decisión de los líderes europeos de añadir a otros 12 dirigentes rusos a la lista negra de altos cargos a los que se congela las cuentas y se les prohíbe viajar a la UE.