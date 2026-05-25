París investiga más de 100 centros por presuntos abusos sexuales y violencia contra niños de tres y cinco años

La Policía francesa detuvo este miércoles a 16 personas vinculadas a la escuela Saint-Dominique, situada en el distrito VII de París, cerca de la Torre Eiffel, en el marco de varias investigaciones sobre presuntas agresiones sexuales y actos de violencia contra menores durante actividades extraescolares.

La Fiscalía de París confirmó que las detenciones fueron practicadas por la Brigada de Protección de Menores y precisó que los arrestados están siendo interrogados por "hechos de distinta naturaleza y gravedad".

Algunas de estas personas ya habían sido suspendidas de sus funciones en el centro, convertido en uno de los principales focos de un escándalo que ha golpeado de lleno al sistema de guarderías y programas extracurriculares de la capital francesa.

Según fuentes judiciales, las investigaciones incluyen sospechas de "violación de menores", "agresión sexual a menores" y "violencia contra menores". Los presuntos hechos afectan a niños muy pequeños, algunos de entre tres y cinco años, en espacios cotidianos como el comedor, el recreo, la siesta o las actividades posteriores a la jornada escolar.

En las imágenes se veía como gritaban a los niños

El caso salió a la luz a finales de enero, después de que el programa Complément d'Enquête, de la televisión pública France 2, difundiera imágenes grabadas con cámara oculta. En ellas se veía a empleados gritando a niños pequeños, empujones, tirones de pelo, privación de comida, obligarles a comer hasta que vomitan y agresiones sexuales o violaciones.

Tras la emisión, decenas de familias presentaron denuncias por presuntos abusos físicos y sexuales cometidos contra niños, tanto en Saint-Dominique como en otras escuelas cuyos alumnos participaban en actividades organizadas en ese centro. Algunas asociaciones de padres aseguran que llevaban años intentando que se tomaran en serio sus alertas y denuncian fallos en los procesos de selección y control de los monitores escolares.

La Fiscalía de París mantiene abiertas investigaciones judiciales sobre posibles actos de violencia en 84 guarderías, cerca de 20 escuelas primarias y una decena de centros infantiles de toda la ciudad, según indicó el domingo la fiscal Laure Beccuau. El caso, por tanto, ha dejado de limitarse a un solo centro y ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento de todo el sistema extraescolar parisino.

Uno de los abogados de las familias afectadas, Florian Lastelle, consideró que la magnitud de la operación policial "es coherente con la amplitud del caso" y afirmó que las detenciones representan "una primera señal de que la justicia se toma en serio los hechos denunciados".

Un sistema extraescolar bajo sospecha

Los monitores escolares tienen una presencia diaria en la vida de miles de niños en Francia. Se encargan de ellos durante el almuerzo, los recreos, la siesta y las actividades extraescolares, y en muchos casos pasan más tiempo con los menores que los propios profesores. Sin embargo, no dependen directamente del Ministerio de Educación, sino del Ayuntamiento o de las autoridades locales, y a menudo trabajan con contratos temporales, por horas y sin una formación profesional suficiente.

Desde principios de 2026, el Ayuntamiento de París ha suspendido a 78 trabajadores de actividades escolares y extraescolares, entre ellos 31 por sospechas de violencia sexual. El alcalde de París, el socialista Emmanuel Gregorio, calificó estas cifras de "sistémicas". Gregorio, que en noviembre pasado reveló haber sido víctima de abusos en su infancia, ha situado la protección de los menores como una de las prioridades de su mandato.

Tras las elecciones municipales de marzo, el nuevo consistorio lanzó en abril un plan de emergencia de 20 millones de euros para reformar el sistema extraescolar. El programa prevé simplificar los mecanismos de denuncia, crear una célula especializada de atención, reforzar la información a las familias y profesionalizar un sector marcado por la precariedad laboral.

Actualmente, la mayoría de los 14.000 monitores de actividades de París trabaja con contratos temporales. Para las familias denunciantes, las detenciones suponen solo un primer paso en un proceso judicial que busca aclarar qué ocurrió, quién lo permitió y cómo evitar que vuelva a repetirse.

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