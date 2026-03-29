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Cumbre G7

Marco Rubio a Kaja Kallas: "Adelante si Europa cree que puede hacerlo mejor"

En la cumbre del G7, el secretario de Estado discutió a gritos con Kallas por la actuación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUUEuropa Press

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Lucía Hernández
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Este viernes, durante la reunión en la cumbre del G7, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), y Kaja Kallas, representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, se enfrentaron por las negociaciones con Rusia, ya que Estados Unidos adoptaría una postura más firme con Moscú. Rubio elevó el tono cuando Kallas cuestionó la postura de su país con Rusia. "Adelante si Europa cree que puede hacerlo mejor", señaló el secretario.

La representante le recordó a Marco Rubio que, un año antes, había dicho que EE.UU. aumentaría la presión si Rusia bloqueaba los esfuerzos de paz: "Ha pasado un año y Rusia no se ha movido. ¿Cuándo se te acabará la paciencia?".

Tras el tenso intercambio, varios ministros europeos intervinieron y pidieron a Estados Unidos que siguiera liderando las negociaciones. Respaldaron sus esfuerzos diplomáticos y aseguraron que todavía confían en Washington para que pueda poner fin a la guerra.

Después del enfrentamiento, Rubio y Kallas hablaron en privado para calmar los ánimos. Públicamente, Rubio ha negado cualquier conflicto.

Armas de Ucrania a su guerra contra Irán

Rubio ha comentado en la cumbre del G7 que Estados Unidos no descarta redirigir las armas de Ucrania a la guerra que mantiene con Irán. Sin embargo, todavía no se han tomado decisiones al respecto, aunque existe la posibilidad. "Nada ha sido desviado todavía, pero podría ocurrir", declaró.

El secretario de Estado explicó que la prioridad del gobierno estadounidense es atender sus propias necesidades militares en la guerra de Oriente Medio. "Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos primero para Estados Unidos", apuntó. Si se toma esta decisión, Ucrania se vería afectada en su capacidad para sostener su defensa frente a Rusia.

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