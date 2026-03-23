Illa anuncia un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado en la clausura del Foro Expansión de Cataluña un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra y ampliar el plan de protección por parte del Gobierno de España. El Govern lo aprobará el martes.

El socialista movilizará 400 millones de euros para aprobar ayudas directas y proteger a las familias, trabajadores y empresas. Se trata de un primer paquete que contará con 40 medidas que contrarresten los primeros efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo y que se irá ampliando según evolucione el impacto del conflicto.

El catalán ha señalado que desplegarán "ayudas directas, exenciones fiscales y financiación" con el fin de que "las familias más vulnerables puedan hacer frente a los gastos alimentarios y a los suministros energéticos".

No obstante, también se centra en que "las empresas de los sectores económicos más afectados", es decir, el transporte, la agricultura y la pesca, "puedan hacer frente al incremento de los combustibles y materias primas". Asimismo ha subrayado que "las ayudas a las empresas estarán lógicamente condicionadas a la preservación de los puestos de trabajo".

Llamiento a la "unidad"

Este primer paquete, dirigido a "ampliar" el plan anticrisis de 80 medidas que anunció Pedro Sánchez el pasado viernes, sucede en una "situación excepcional". Por ello, tras el primer impacto de la guerra, en la que "el mercado sufre una alteración y no funciona correctamente", señala que "los gobiernos cumplimos con nuestro deber de intervenir para garantizar los derechos de la ciudadanía".

Illa ha manifestado estar "siempre al lado de la ciudadanía y de los sectores productivos para que no paguen el extraordinario e injusto error que esta guerra representa para todo el mundo". Y hace un llamamiento a la "unidad" sosteniendo que "no es el momento de intentar sacar réditos políticos" ni de "buscar beneficios extraordinarios".

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