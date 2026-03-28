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Intento de atentado en París: detenido un hombre que trató de volar por los aires un banco americano

La policía arresta a un hombre que intentaba detonar un artefacto con 650 gramos de explosivo y un bidón de cinco litros en una concurrida zona turística del distrito VIII.

Polic&iacute;a de Par&iacute;s

Policía de ParísArchivo

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Irene Delgado
Publicado:

Las autoridades francesas lograron desarticular en la madrugada de este sábado un posible ataque terrorista en París al detener a un hombre que estaba a punto de activar un artefacto explosivo en una sucursal bancaria situada en una de las zonas más turísticas del oeste de la capital.

El arresto se produjo a las 3:25 horas, según informaron medios locales, en el momento en que el sospechoso acababa de colocar un artefacto explosivo artesanal y se disponía a encenderlo. La intervención policial evitó lo que podría haber sido un atentado en plena calle de La Boétie, ubicada en el distrito VIII de París, una zona frecuentada por turistas y residentes.

De acuerdo con las primeras informaciones publicadas por la prensa francesa, el dispositivo estaba compuesto por un bidón de cinco litros que contenía un líquido aún sin identificar, junto con una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

Los primeros indicios apuntan a una posible motivación terrorista, motivo por el cual la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha asumido la coordinación de la investigación. Las autoridades trabajan ahora para esclarecer tanto la naturaleza exacta del explosivo como los posibles vínculos o intenciones del detenido.

El rápido operativo policial permitió asegurar la zona y evitar daños personales o materiales en un área especialmente sensible por su alta afluencia de visitantes.

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