Desarticulada por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

La investigación comenzó con la detención en Barcelona del hermano del líder mundial de la organización criminal y constatar que pretendía expandir su estructura en nuestro país. Además de los 13 detenidos, se han llevado a cabo cinco registros donde se ha incautado gran cantidad de sustancias estupefacientes, terminales telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida. Los arrestos han sido realizados en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1). Además, se han intervenido diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se han desmantelado dos laboratorios de tusi.

La operación es la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del “Niño Guerrero” –líder de la organización a nivel mundial – por una Orden Internacional interpuesta por las autoridades venezolanas. En dicha orden se le acusa de presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Tras su detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar su estructura en nuestro país.

Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína. Esta célula desarticulada tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al “cocinado” de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

La operación sigue abierta

Durante toda esta compleja investigación se ha contado con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-EL PACTO 2.0 de la Unión Europea. La investigación, que sigue abierta, se encuentra bajo la dirección de titular del Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

