Trump ordena un ataque contra un barco ligado al narcotráfico en Colombia en el que han muerto tres personas

Estados Unidos ha confirmado este domingo que llevó a cabo un ataque militar contra un barco “vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, una organización guerrillera colombiana catalogada por Washington como terrorista.

Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, la operación, ordenada “bajo la dirección del presidente Trump”, terminó con la muerte de tres personas.

“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional, una organización terrorista, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur”, explicó Hegseth.

El funcionario añadió que la embarcación navegaba “por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”. El ataque se ejecutó en aguas internacionales y ningún soldado estadounidense resultó herido.

Washington eleva la ofensiva contra el narcotráfico

Se trata del séptimo ataque desde que Trump declarara un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. “Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental”, aseguró Hegseth. “Usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El Ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”.

La estrategia de la Casa Blanca, que incluye un despliegue naval masivo en el Caribe, ha tensado aún más las relaciones con la región. Venezuela ya ha denunciado los operativos como una provocación militar, y ahora Colombia se suma al conflicto diplomático.

Bogotá responde y Washington contraataca

El presidente colombiano, Gustavo Prieto, ha calificado el ataque como “un asesinato”, al considerar que se trató de una acción unilateral en aguas internacionales sin coordinación con su Gobierno. La respuesta desde Washington no se ha hecho esperar: Trump ha anunciado el fin de la ayuda financiera a Bogotá y ha acusado a Prieto de ser “un líder del narcotráfico”.

El mandatario estadounidense también ha amenazado con imponer aranceles a las exportaciones colombianas, una medida que elevaría aún más la tensión entre ambos países.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.