Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Narcotráfico

Trump ordena un ataque contra un barco ligado al narcotráfico en Colombia en el que han muerto tres personas

Tres personas han muerto en un operativo de EE. UU. en aguas internacionales. El presidente colombiano acusa a Trump de “asesinato” y Washington responde retirando su ayuda financiera y amenazando con aranceles.

EEUU ataca un barco en Colombia

Trump ordena un ataque contra un barco ligado al narcotráfico en Colombia | Antena 3 Noticias

Publicidad

Estados Unidos ha confirmado este domingo que llevó a cabo un ataque militar contra un barco “vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, una organización guerrillera colombiana catalogada por Washington como terrorista.

Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, la operación, ordenada “bajo la dirección del presidente Trump”, terminó con la muerte de tres personas.

“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional, una organización terrorista, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur”, explicó Hegseth.

El funcionario añadió que la embarcación navegaba “por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”. El ataque se ejecutó en aguas internacionales y ningún soldado estadounidense resultó herido.

Washington eleva la ofensiva contra el narcotráfico

Se trata del séptimo ataque desde que Trump declarara un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. “Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental”, aseguró Hegseth. “Usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El Ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”.

La estrategia de la Casa Blanca, que incluye un despliegue naval masivo en el Caribe, ha tensado aún más las relaciones con la región. Venezuela ya ha denunciado los operativos como una provocación militar, y ahora Colombia se suma al conflicto diplomático.

Bogotá responde y Washington contraataca

El presidente colombiano, Gustavo Prieto, ha calificado el ataque como “un asesinato”, al considerar que se trató de una acción unilateral en aguas internacionales sin coordinación con su Gobierno. La respuesta desde Washington no se ha hecho esperar: Trump ha anunciado el fin de la ayuda financiera a Bogotá y ha acusado a Prieto de ser “un líder del narcotráfico”.

El mandatario estadounidense también ha amenazado con imponer aranceles a las exportaciones colombianas, una medida que elevaría aún más la tensión entre ambos países.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Mueren 22 personas tras los ataques aéreos del Ejército israelí y Netanyahu suspende la ayuda humanitaria en Gaza

Mueren 22 personas tras los ataques aéreos del Ejército israelí y Netanyahu suspende la ayuda humanitaria en Gaza

Publicidad

Mundo

Imagen facilitada de la diadema la emperatriz Eugenia

Última hora del robo al Museo del Louvre: Francia reforzará la seguridad en los museos y continúan buscando las joyas

EEUU ataca un barco en Colombia

Trump ordena un ataque contra un barco ligado al narcotráfico en Colombia en el que han muerto tres personas

Viñeta gráfica

Balance del conflicto israelí-palestino por parte de Hamás, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

Los 7 minutos que han arrasado el Louvre
Robo Louvre

Grandes fallos en el mecanismo de seguridad, infraestructura obsoleta... así se explican los 7 minutos que han arrasado el Louvre

Imagen de la influencer británica Amy Leonard
Influencer

Muere la influencer británica Amy Leonard a los 20 años tras inhalar "gas de la risa"

Cordón policial en el Museo del Louvre
Robo Louvre

Un robo por encargo, primera hipótesis de este golpe en el Louvre: la policía sigue buscando a los ladrones

La investigación contempla que el robo puede tener su origen en un encargo de un coleccionista. Pero también puede ser para vender por separado las piedras preciosas que contienen las valiosísimas joyas sustraídas en el ya conocido como "robo del siglo" en el Louvre.

Imagen facilitada del juego formado por una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto.
Botín

Robo en el museo del Louvre: El valor incalculable de las nueve joyas hurtadas

El ya considerado "robo del siglo" cuenta con un botín de nueve piezas únicas de la historia de Francia, todas de la colección de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Accidente de avión.

Un avión de carga se sale de la pista al aterrizar en Hong Kong y deja al menos 2 muertos

Montacargas robo Louvre

Así sucedió el impactante robo en el museo del Louvre: 7 minutos y una grúa sospechosa

Donald Trump en imagen de archivo

Trump confirma que el alto el fuego en Gaza está en vigor, pese a algunos ataques "intermitentes"

Publicidad