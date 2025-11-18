El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de paz de Trump sobre Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba un plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos y que está basado en el plan de 20 puntos de Donald Trump. El proyecto de resolución ha sido avalado por 13 votos a favor, dos abstenciones (Rusia y China) y ningún voto en contra. Rusia presentó el viernes su borrador en el que reivindicaba la solución de dos estados para Israel y Palestina.

En él se incluye el despliegue en el enclave palestinode una fuerza internacional de paz. La Fuerza de Seguridad Internacional (ISF) tendrá como misión asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios, preparar a una nueva fuerza policial palestina, la desmilitarización de Gaza, el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y el decomiso de armas.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, instó primero a apoyar la resolución para posteriormente felicitar a los miembros por aprobar el documento que niega a Hamás una oportunidad de reconstituirse y asegura que "el pueblo de Gaza pueda alimentarse".

"Gracias por uniros a nosotros para fijar un nuevo rumbo en Oriente Próximo para los israelíes y los palestinos y para toda la gente de la región", ha afirmado Waltz. Además, recordó la creación de la Junta de Paz presidida por Trump como la "piedra angular" y adelantó que habrá "un comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza" mientras la Autoridad Palestina "implementa su programa de reformas".

Por su parte, Hamás rechazó la resolución porque considera que no responde a los derechos ni demandas de los palestinos y "busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave". También afirma que asignar a la fuerza internacional misiones dentro de Gaza compromete su neutralidad y la convierte en un actor del conflicto a favor de la ocupación y considera que debería desplegarse solo en las fronteras para separar fuerzas y monitorear el alto el fuego, bajo supervisión de la ONU.

La misión de la Fuerza de Seguridad Internacional

La ISF tiene previsto "hacer cumplir la ley", no como una fuerza de mantenimiento de la paz, y de velar por el proceso de desmilitarización de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, y el desarme de grupos armados.

"La Junta de Paz coordinará la reconstrucción mediante un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial para recuperar y retransformar las vidas hechas añicos anteriormente", señaló Waltz.

La tregua en Gaza comenzó el pasado 10 de octubre como parte de un plan de paz de Trump que aceptaron tanto por parte de Israel como de Hamás y que incluye la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel de la Franja.

Guterres pide "concreción" al plan de paz y Trump lo celebra

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirma que la resolución sobre Gaza adoptada por el Consejo de Seguridad del organismo constituye "un paso importante" para la consolidación del alto el fuego y que todas las partes deben "respetar".

Además pide "traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno". Por ejemplo, apunta a la asistencia humanitaria de los civiles en Gaza.

El presidente Donald Trumpcelebra el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a su Plan de Paz para Gaza y aseguró que conducirá a "una mayor paz en todo el mundo".

"El Consejo reconoció y respaldó la Junta de la Paz, que estará presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo", publicó en su cuenta oficial de Truth Social.

