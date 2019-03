El 'carné de la patria' boicotea a Maduro cuando pretendía presumir de él: "La persona no existe o el carné fue anulado"

CUANDO EMITÍA SU VOTO

Nicolás Maduro quiso verificar su voto con el 'carné de la patria', un documento de control social que puso en marcha hace un año y que sirve, entre otras cosas, para saber quién ha votado y quién no. El presidente venezolano citó a la prensa para presumir de ese carné pero el sistema no lo reconoció como válido. "La persona no existe o el carné fue anulado", podía leerse en la pantalla de la máquina que debe verificar la validez del documento.