Maduro acusa a EEUU de "secuestrar" a más de 70 niños venezolanos y culpa al secretario de Estado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a cargar contra Estados Unidos por la situación de los migrantes venezolanos retenidos en el país norteamericano. Según recoge EFE, en una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro aseguró que más de 70 menores se encuentran "secuestrados" por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Tenemos más de 70 niños y niñas secuestrados por el ICE en los EEUU y cuando digo secuestrados no exagero", afirmó el mandatario, que se ha comprometido a "liberar y rescatar" a los pequeños. Además, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser "el operador del secuestro".

Llamamiento a Melania Trump

Maduro apeló directamente a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidiéndole que atienda la carta enviada en agosto por un grupo de madres de los menores. En la misiva, solicitaron su intervención para lograr la liberación de los niños retenidos. "Apelamos a la conciencia humana y cristiana de la primera dama para que escuchen la carta y el llamado", declaró Maduro.

Denuncias previas de "secuestros"

Esta situación no es nueva. Ya durante el pasado mes de junio, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció "el secuestro" de 18 niños migrantes de nacionalidad venezolana por parte de EEUU, cifra que semanas después se elevó a 31.

El pasado 18 de julio, las autoridades venezolanas informaron de la llegada al país de 7 de esos 31 niños, en el mismo vuelo en el que retornaron a 252 migrantes deportados a El Salvador. Allí fueron encarcelados bajo la acusación de supuestos vínculos con la banda transnacional Tren de Aragua.

