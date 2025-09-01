Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Venezuela

Maduro acusa a EEUU de "secuestrar" a más de 70 niños venezolanos y culpa al secretario de Estado

Nicolás Maduro ha denunciado este lunes que más de 70 niños venezolanos permanecen "secuestrados" en Estados Unidos bajo custodia del ICE y ha apelado a la “conciencia humana y cristiana” de la primera dama, Melania Trump, para que interceda en su liberación.

Maduro y Marco Rubio

Maduro y Marco RubioEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a cargar contra Estados Unidos por la situación de los migrantes venezolanos retenidos en el país norteamericano. Según recoge EFE, en una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro aseguró que más de 70 menores se encuentran "secuestrados" por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Tenemos más de 70 niños y niñas secuestrados por el ICE en los EEUU y cuando digo secuestrados no exagero", afirmó el mandatario, que se ha comprometido a "liberar y rescatar" a los pequeños. Además, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser "el operador del secuestro".

Llamamiento a Melania Trump

Maduro apeló directamente a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidiéndole que atienda la carta enviada en agosto por un grupo de madres de los menores. En la misiva, solicitaron su intervención para lograr la liberación de los niños retenidos. "Apelamos a la conciencia humana y cristiana de la primera dama para que escuchen la carta y el llamado", declaró Maduro.

Denuncias previas de "secuestros"

Esta situación no es nueva. Ya durante el pasado mes de junio, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció "el secuestro" de 18 niños migrantes de nacionalidad venezolana por parte de EEUU, cifra que semanas después se elevó a 31.

El pasado 18 de julio, las autoridades venezolanas informaron de la llegada al país de 7 de esos 31 niños, en el mismo vuelo en el que retornaron a 252 migrantes deportados a El Salvador. Allí fueron encarcelados bajo la acusación de supuestos vínculos con la banda transnacional Tren de Aragua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Policía revela quién es uno de los sospechosos del asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia

Matilde Muñoz

Publicidad

Mundo

Maduro y Marco Rubio

Maduro acusa a EEUU de "secuestrar" a más de 70 niños venezolanos y culpa al secretario de Estado

Los tres líderes de las potencias en un momento de la cumbre

China, Rusia e India 'sacan músculo' en Shanghái frente a los aliados occidentales de EEUU

La Flotilla 'Global Sumud' que partía hacia Gaza regresa a Barcelona por el mal tiempo

La flotilla 'Global Sumud' que partió ayer hacia Gaza regresa a Barcelona por el mal tiempo

A3 Noticias de la Mañana (07-08-25) Trump anuncia una posible reunión con Putin y plantea una cumbre con Zelenski
El plan de EEUU para Gaza

Trump propone pagar 5.000 dólares a cada palestino que abandone Gaza y veta la entrada en EE UU al suprimir sus visados

La reina Camila del Reino Unido.
REINO UNIDO

La reina Camila revela que fue víctima de una agresión sexual durante la adolescencia

Niña de espaldas.
REINO UNIDO

La muerte de una niña de 6 años después de que los médicos confundieran un tumor cerebral con un ojo vago

Hasta los tres años, no le realizaron pruebas para determinar que contaba con un tumor que afectaba al tronco encefálico.

Jessie J tenía previsto un panel de conciertos entre Europa y EEUU entre los meses de octubre y noviembre
Reino Unido

Jessie J pospone su gira por una segunda cirugía mientras hace frente al cáncer de mama: "Me siento frustrada"

La artista británica ha tenido que posponer sus fechas en Europa y Estados Unidos debido a una segunda cirugía a la que se someterá la cantante.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El avión en el que viajaba Von der Leyen sufre presuntas interferencias rusas en el GPS y es obligado a aterrizar de emergencia

La Riviera de Oriente Próximo sobre los escombros de Gaza

La Riviera de Oriente Próximo sobre los escombros de Gaza: siguen los planes de Trump para hacer del lugar una zona turística

Luces de coche de policía

Asesinado a tiros un niño de 11 años tras llamar de broma al timbre de una casa

Publicidad