La reina Camila revela que fue víctima de una agresión sexual durante la adolescencia

La reina Camila ha revelado que fue víctima de un intento de agresión sexual cuando era adolescente. Este hecho está redactado en un extracto del nuevo libro sobre la monarquía titulado 'Power And The Palace'. Supuestamente, la reina Camila contó este suceso al entonces alcalde de Londres, Boris Johnson y éste a Valentine Low, autor del libro y excorresponsal de la Familia real británica del Times.

Tal y como dijo Camila, sufrió este intento de agresión sexual cuando tenía 16 o 17 años mientras viajaba en un tren en dirección a la estación de Paddington. Mientras que el hombre intentaba tocarla, ella se defendió de esta agresión con el tacón de su zapato. Concretamente, golpeó al agresor con el tacón en la zona genital y esto, le permitió escapar.

Guti Harri, exjefe de prensa de Johnson, contó este suceso a Low

El escritor del libro, Valentine Low, conoció este suceso a través del exjefe de prensa de Johnson. Harri le contó a Low que Johnson y Camila tuvieron una reunión en Clarence House hace casi 20 años porque Johnson quería abrir centros de crisis para víctimas de violaciones en Londres.

Harri subraya que, después de que el político le preguntara a Camila qué hizo tras el intento de agresión, la soberana respondió que hizo lo que su madre la enseñó.

Camila optó por defenderse con su zapato porque su madre se lo recomendó

Camila optó por defenderse con un zapato porque había sido algo que su madre le había recomendado que hiciese ante una situación así. Asimismo, y según el libro, el hombre fue detenido en el momento en el que Camila lo denunció.

Tal y como ha declarado Valentine Low al programa Today de Radio 4 de la cadena BBC, "Camila actuó de manera responsable". Low añade que ella "no solo fue ingeniosa y fuerte, sino que también fue una ciudadana responsable al asegurarse de que el hombre fuera arrestado".

Sin duda, este episodio es uno de los más personales que ha compartido Camila. Aunque este acontecimiento sucedió hace décadas, la reina nunca lo hizo público. Para muchos, se considera que habría sido bueno saberlo para explicar su decidida implicación en causas relacionadas con víctimas de violencia sexual y doméstica.

La soberana siempre ha apoyado a las víctimas de violencia sexual

Durante años, Camila ha desempeñado un papel relevante en el apoyo a estas causas, inaugurando centros de atención a víctimas, colaborando con organizaciones como SafeLives y promoviendo iniciativas como Wash Bags, destinadas a apoyar víctimas tras las agresiones.

De la misma manera, hace cuatro años, condenó abiertamente la "cultura del silencio" que permite que los agresores se perpetúen sin rendir cuentas.

También en 2013, Camila organizó en Clarence House la distribución de unos 750 kits de higiene para mujeres en centros de agresión sexual. Desde ese momento, han donado más de 50.000 bolsas a través de varias organizaciones.

Asimismo, es patrocinadora del centro Mirabel en Lagos, Nigeria, dedicado a víctimas de agresión sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com