Jessie J pospone su gira por una segunda cirugía mientras hace frente al cáncer de mama: "Me siento frustrada"

El pasado mes de junio, Jessie J anunció que tenía cáncer de mama, aunque subrayó que todavía estaba en una fase "temprana" de esta enfermedad. Sin embargo, sobre la mesa estaba su gira 'The Nosecrets Tour', un panel de conciertos donde la cantante había hecho 'sold out' en gran parte de sus fechas europeas. En un principio, la artista británica iba a recorrer el viejo continente durante el mes de octubre y varias fechas durante el mes de noviembre en Estados Unidos.

Sin embargo, la intérprete de 'Price Tag' ha anunciado un cambio de planes: pospondrá sus conciertos debido a una segunda cirugía a la que se someterá por su cáncer de mama. En un vídeo publicado en redes sociales, Jessie J se ha mostrado directa: "Por desgracia, tengo que someterme a una segunda operación, nada grave, pero hay que hacerla antes de que acabe el año y, por desgracia, coincide justo con la gira que tenía programada".

"Estoy viviendo el momento, lo estoy disfrutando y me dejo fluir, así que eso es lo que hay, y lo siento. Me siento frustrada y triste, pero también es lo que hay, pero necesito mejorar, necesito curarme y ahora esta es la decisión correcta, así que voy a posponer la gira hasta el año que viene", ha detallado.

Su tour de cara a 2026

Por su parte, la intérprete de 'Domino' ha anunciado su panel de conciertos en Europa para abril de 2026. Sin embargo, sus fans tendrán que esperar para esas fechas en Estados Unidos. "Aún no he podido concretar las fechas en Estados Unidos, así que, lamentablemente, se cancelarán, pero, obviamente, estoy dedicando todo mi tiempo a intentar encontrar un momento en el que podamos volver a encontrar salas que tengan sentido en un periodo de tiempo el año que viene" ha asegurado.

No obstante, la cantante británica se ha mostrado entusiasmada con la llega de nueva música. "Estoy tratando de ordenar todas las cosas que están ocurriendo en mi vida y dónde tengo que poner la energía, pero tengo que sanar" ha expresado.

El apoyo del mundo de la música

En su comunicado en redes sociales, muchas figuras del pop han mostrado empatía con respecto a la situación que está haciendo frente Jessie J. El caso de Rita Ora quien le ha dedicado un mensaje en el panel de comentarios donde le ha expresado: "la salud es lo primero. Te quiero, chica". También Meghan Trainor le ha escrito diciéndole "tú primero reina".

Jessie J y su primera intervención en junio

Fue el pasado 23 de junio cuando la cantante dio a conocer más detalles de cómo fue su último paso por el quirófano. "Agradecida a mi médico/cirujano y a todas las enfermeras que me cuidaron, así como a toda mi familia y amigos que vinieron a visitarme", expresó.

Aunque la propia cantante no ha especificado realmente a qué tipo de cirugía se sometió, varios medios musicales hablan de que la cantante pasó probablemente por una posible mastectomía.

