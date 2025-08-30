Hallan el cuerpo de una 'tiktoker' junto con el de su marido y sus hijos en el interior de una camioneta

La tiktoker e influencer mexicana Esmeralda Ferrer ha sido asesinada. Su cadáver fue encontrado con el de su marido y sus dos hijos de 7 y 13 años de edad. Los cuatro cuerpos han sido encontrados en una furgoneta abandonada en San Andrés, Guadalajara, estado de Jalisco.

El último lugar donde los vieron fue en un taller mecánico, donde los agentes encargados de investigación han localizado indicios balísticos y huellas de sangre, por lo que creen que fueron asesinados en este lugar. En ese mismo lugar fueron detenidos e identificados 3 individuos. No obstante, fueron puestos en libertad poco después ante la falta de pruebas que los relacionaran con el suceso.

A su salida de las instalaciones, un comando de sujetos armados los interceptó, y dos de ellos fueron secuestrados, según informa 'Milenio'.

¿Esmeralda Ferrer?

Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida como Esmeralda FG, tenía 32 años. Su debut en redes sociales ocurrió en 2020. En TikTok se hizo famosa por compartir videos relacionados con su vida de lujo y estilo. Ferrer contaba con más de 20 mil seguidores en su perfil de la red social.

En sus redes, la joven, de 32 años, también solía compartir videos relacionados con viajes, cirugías estéticas, sus hijos, su mascota y hasta de artículos de marcas de diseñador. Asimismo, hacía alusión al mundo del narcotráfico con frases como: "Ventajas de tener un novio narco. No sé por qué mi esposo no me deja tener novio". En algunas ocasiones, subía videos en los que hacía referencia al tráfico de drogas.

En su contenido se podían ver videos hablando sobre artículos de marcas de lujo como 'Gucci', 'Louis Vuitton', 'Dior', 'Dolce & Gabbana' o 'Versace'. También sus reflexiones personales conectaban con su audiencia, lo que le hizo tener un público muy fuerte y que le mostraba su apoyo constantemente.

La familia era originaria de Michoacán, aunque se había mudado hacía poco tiempo a Jalisco. Las autoridades han explicado que poco antes de ser hallados sin vida, se había denunciado su desaparición.

Las relaciones de su marido

Según recogen los medios mexicanos, 'Univisión' y 'Milenio', el caso ha sido investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes, pese a la actividad pública de Ferrer, apuntan a que el crimen podría no tener relación con ella, sino con su esposo. El hallazgo de sus cuerpos fue el 22 de agosto, pero ha sido hasta el pasado jueves 28 de agosto cuando la Fiscalía de Jalisco confirmó que la asesinada era la 'tiktoker' Esmeralda Ferrer.

De acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez, el esposo de Ferrer se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

