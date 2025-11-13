La madre de Juan Alberto González, el español que murió en el atentado en Bataclan: "Un vacío y un dolor tan grande"

Cristina accede a la sala Bataclan. Es mucho más pequeña de lo que las fotografías e imágenes de vídeo sugerían. "No entiendo como podía haber tantísima gente en aquel concierto. Me dijeron que cumplían las normas de aforo pero me dió la impresión de que era un sitio pequeño, como una ratonera. Te vienes abajo porque sabes que no tenían salida la gente que les pilló dentro".

Cristina se dirige a un lugar concreto de la sala. Siempre lo hace. "Más o menos sé por donde estaba mi hijo en el momento del atentado. La gente subió a redes fotografías y pude identificar donde se encontraba en ese momento. El personal de la sala es muy amable. Te dejan estar allí sin molestarte. Nadie te agobia. Te sientas en la sala, casi a oscuras, en el silencio... Es como si lo sintieras. Es duro pero por otro lado te reconforta. Es como un punto de conexión".

Es un ritual que Cristina hace cada vez que acude a París. Y que hoy repetirá. "Hemos estado acudiendo todos los años a las celebraciones del día 13 en París. Hemos ido a la celebración del juicio, a los homenajes a las víctimas... Solo voy a París para eso".

Un vacío y un dolor tan grande

Cristina Garrido es la madre de Juan Alberto González. Su hijo es una de las 90 personas que los terroristas asesinaron en la sala de concierto Bataclán hace diez años. Esa tarde, era viernes, Juan Alberto habló con su Cristina. Le contó que iba a ir a un concierto por la noche. Cuando Cristina escuchó por la televisión que París estaba sufriendo diversos ataques terroristas llamó inmediatamente al móvil de su hijo. No contestaba. Este madrileño de 29 años residente en la capital gala desde 2013 había acudido al concierto acompañado de su esposa.

"Logramos contactar con mi nuera. Me dijo que Juan Alberto estaba dentro de la sala, a ella le habían sacado fuera. Me dijo que mi hijo se encontraba un poco mareado, pero no me dijo que le habían disparado. teníamos las esperanzas de encontrarle con vida en algún hospital, pero no fue el caso". Juan Alberto había fallecido de un tiro en la espalda. Su mujer salió ilesa.

Juan Alberto se había casado hacía pocos meses. Era ingeniero nuclear y trabajaba en la compañía Electricité de France a la vez que ampliaba sus estudios en una prestigiosa escuela de negocios. "Si tiene usted hijos sabrá que cuando uno se va y no sabe cuando vuelve ya le cuesta. Pues cuando te dicen que lo han asesinado... es una cosa que no se puede superar como madre. Es un vacío y un dolor tan grande que lo tienes presente todos los días". Salah Aldeslam es el único superviviente de los terroristas que aquella noche atentaron en París. Le condenaron a cadena perpetua. "Mi deseo es que no pise la calle, que no tenga libertad en la vida y que se muera en la cárcel".

Cristina volverá a París, volverá a Bataclan y, de alguna manera que ella solo sabe, volverá a encontrarse con su hijo.

