Macron acusa a Trump de "ambiciones imperiales": "Busca debilitar y subordinar a Europa"

El presidente francés, durante un discurso en el Foro Económico de Davos, alerta de que el orden mundial vive "un giro hacia un mundo sin reglas".

Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de DavosReuters

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en Suiza, Emmanuel Macron ha reclamado mayor autonomía estratégica frente a una política comercial estadounidense que, según denunció, busca "debilitar y subordinar a Europa". Alertó además de que el mundo se encamina hacia "un giro hacia un mundo sin reglas", donde "el Derecho Internacional es pisoteado" y "la única ley que parece importar es la del más fuerte".

"No nos dividamos y no aceptemos un orden mundial que será decidido por aquellos que afirman tener la voz más fuerte, o el palo más grande"

Emmanuel Macron

En un mensaje plagado de referencias a las presiones de Donald Trump, Macron insistió en que Europa debe reforzar su defensa y su seguridad, pero dejó claro el modelo que defiende el continente: "el respeto" frente "a los matones", "la ciencia a las conspiraciones" y "el Estado de derecho a la brutalidad". También advirtió de que el sistema multilateral se está erosionando por "ambiciones imperiales" y por potencias que lo bloquean o se apartan de él.

El presidente francés criticó la "competencia implacable" de Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que "socavan los intereses de exportación, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa", así como la "acumulación interminable" de aranceles, que calificó de "fundamentalmente inaceptables" y usados como "instrumento de presión".

"Mi mensaje principal es que no seamos tímidos. No nos dividamos y no aceptemos un orden mundial que será decidido por aquellos que afirman tener la voz más fuerte, o el palo más grande", recalcó.

Más soberanía europea y más multilateralismo

Frente a las amenazas de Washington y a una China que, según dijo, mantiene "prácticas distorsionadoras" y utiliza controles a la exportación como "nuevas herramientas peligrosas", Macron defendió dos ejes claros: "Más soberanía y más autonomía para los europeos" y "un multilateralismo eficiente capaz de ofrecer resultados mediante la cooperación".

Finalmente, recordó que la participación de Francia en los ejercicios en Groenlandia responde a ese enfoque: "Sin amenazar a nadie, sino simplemente apoyando a un aliado en otro país europeo".

Este mensaje de Macron llega después de Donald Trump filtrara en su red social Truth el contenido del mensaje privado que le envió el presidente galo en el que aseguraba que no entendía qué estaba haciendo con Groenlandia y le ofrecía una reunión del G-7 en París después de Davos.

Pide "desmantelar" los aranceles EE.UU. - Europa

Macron defendió este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que "no tienen sentido los aranceles entre aliados" y subrayó que la prioridad debe ser apoyar a Ucrania para poner fin a la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. A su juicio, los gravámenes solo alimentan divisiones entre socios y frenan el crecimiento económico europeo.

"Tenemos que resolver la guerra en Ucrania, ayudar a los ucranianos a resistir y encontrar una paz sostenible. No tiene sentido tener aranceles y estar divididos, e incluso amenazar ahora con aranceles adicionales", afirmó el mandatario francés, en un contexto de tensiones con Estados Unidos tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer sanciones a países europeos implicados en ejercicios militares en Groenlandia.

Sin detallar cuál debería ser la respuesta concreta de la UE, Macron abogó por reaccionar con calma y apuntó a la posibilidad de que Europa active por primera vez el mecanismo anticoerción si Washington impone nuevos aranceles.

