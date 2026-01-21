Francia llama a "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y está dispuesta a participar

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, presente en el Foro Económico Global de Davos, fue preguntado por el deseo del presidente de Francia Emmanuel Macron de que la OTAN realice maniobras militares en Groenlandia. "Si esto es todo lo que el presidente Macron tiene que hacer, cuando el presupuesto francés está en ruinas, le sugeriría que se centre en otras cosas para el pueblo francés", afirmó Bessent, siguiendo la línea hostil hacia el presidente Macron de Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles del 200 % al vino y el champán francés.

Ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.

Antes de que Trump intervenga en el Foro de Davos, la cúpula comunitaria comparece ante el pleno de Estrasburgo. Los presidentes de Comisión y Consejo, Úrsula Von der Leyen y Antonio Costa, marcarán la línea política que debe seguir la UE en esta crisis y analizarán las opciones que tiene Europa para responder. Será momento de descubrir si el tono es de "apaciguar" o de "confrontar".

Por su parte, las autoridades de Dinamarca piden a los socios europeos que se impliquen en la defensa de Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que "Europa debe responder. Estamos obligados a hacerlo. Nadie en Europa desea esto, pero es lo correcto". Y avisa de que "lo peor está por venir".

El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, ha anticipado que "los europeos estamos listos para defendernos a nosotros mismos, a nuestros estados miembros, a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, contra cualquier forma de coerción. No podemos aceptar violaciones del derecho internacional en ningún lugar, ya sea en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África o Gaza", en lo que se considera una alusión clara a algunas de las acciones de Donald Trump.

Groenlandia no espera una intervención militar de EEUU, pero se prepara "para lo peor"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha señalado este martes que si bien no esperan sufrir un ataque militar de Estados Unidos, ha pedido a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".

"Hay que estar preparado para lo peor, aunque sea poco probable", ha advertido Nielsen en una rueda de prensa junto al ministro de Economía, Múte Bourup Egede, para informar de las últimas novedades con respecto a esta crisis, el mismo día en el que ha llegado a la isla un contingente militar danés.

