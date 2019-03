Lula da Silva se emociona en directo al repasar sus logros sociales

El presidente brasileño, Lula da Silva, rompe a llorar en una entrevista de televisión. Bajo un clima de despedida, hacía balance de sus 8 años de mandato. No pudo evitar la emoción al recordar los logros conseguidos durante su gobierno.



Este no fue el único momento en el que Lula no pudo contener las lágrimas. Se conmovía al contar una reunión que mantuvo en la sede del gobierno con personas de la calle.