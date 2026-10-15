Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

FRANCIA

El Louvre podría cerrar sus puertas si no se moderniza y refuerza su seguridad

Su presidente, Christophe Leribault, ha defendido la necesidad de acometer una renovación integral para preservar el funcionamiento del museo y sus colecciones.

Museo del Louvre

Museo del Louvre Reuters

Publicidad

Blanca Muñoz
Publicado:

El Museo del Louvre, en París, podría verse obligado a cerrar sus puertas al público si no acomete una renovación integral de sus instalaciones y refuerza sus sistemas de seguridad. Así lo ha advertido su presidente, Christophe Leribault, en una entrevista publicada por el diario francés Le Figaro, coincidiendo con el primer aniversario del robo de joyas que puso al descubierto las vulnerabilidades del museo.

Leribault ha insistido en la necesidad de reparar, adaptar y modernizar el complejo para garantizar su funcionamiento y proteger sus valiosas colecciones. "Si el Louvre no se repara, adapta y transforma, tendrá que cerrar sus puertas al público", manifestó.

Además, por precaución ante el aumento de los robos en museos europeos, se han retirado temporalmente varias joyas de la Corona francesa y objetos de oro de las colecciones de antigüedades griegas, etruscas, romanas y egipcias.

Cuestión de tiempo

En los últimos meses, la institución ha incorporado nuevas cámaras de vigilancia, dispositivos de protección y mejoras en las verjas que rodean el recinto, pero los problemas del Louvre van más allá de la seguridad. Su presidente también ha alertado del deterioro de las infraestructuras, la antigüedad de algunos equipos y las dificultades de mantenimiento.

Asimismo, Leribault advierte de que esta modernización de la seguridad del museo no podrá completarse en apenas unos meses. Según ha explicado, la dimensión del complejo, que ocupa una amplia zona de París y alberga edificios históricos, dificulta la instalación de nuevos sistemas de protección. Sin embargo, también ha subrayado que el objetivo no es convertir el museo en una fortaleza inexpugnable.

El desafío

Leribault, quien también presidió el Palacio de Versalles, fue nombrado el pasado 25 de febrero nuevo presidente-director del Museo del Louvre, en sustitución de Laurence des Cars, que presentó su dimisión un día antes tras la crisis desencadenada por el robo de joyas de octubre de 2025.

Tras el suceso, la Galería de Apolo, escenario del asalto, quedó temporalmente despojada de sus colecciones. Una medida que el propio presidente considera insuficiente para resolver el problema y que, explica, obliga al museo más visitado del mundo a afrontar una transformación profunda para garantizar su futuro y preservar el patrimonio artístico que alberga.

Irán condena a muerte a Najmeh Amin, una joven de 23 años, por sus publicaciones contra Mahoma

Amini, la última ejecutada por Irán

Publicidad

Mundo

Museo del Louvre

El Louvre podría cerrar sus puertas si no se moderniza y refuerza su seguridad

Un caza F15 Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

EE.UU. estaría planeando usar contra Irán la "madre de todas las bombas"

Médico

Descubre que tiene un hueso de otra persona junto a su fémur tras un accidente de moto

José Beltrán, revista 'Vida Nueva'
Vaticano

El papa León XIV permanece ingresado tras ser operado de cáncer de pulmón: "Evoluciona mejor de lo previsto"

Imagen policial de Metallica Rose
ESTADOS UNIDOS

Una mujer apuñala a su marido e hijo de tres años y llama al 911 preguntando cómo suicidarse tras haberlos matado

Saludo entre Sánchez y Trump (foto de archivo)
España - EEUU

Nueva amenaza de Trump a España: sanciones a los buques españoles que atraquen en puertos estadounidenses

La administración Trump, de nuevo, amenaza a España con una guerra comercial. La razón es que en noviembre de 2024, el gobierno español impidió el acceso a nuestros puertos de tres barcos estadounidenses que transportaban armamento con destino a Israel.

Protestas por la educación en Albania
Protestas educación

Las protestas por la educación traspasan fronteras: 40 detenidos y decenas de heridos en Albania e incidentes en Francia

Los antidisturbios han tenido que intervenir en la capital de Albania. Los estudiantes denuncian la corrupción, el aumento del coste de la educación y las malas condiciones universitarias.

Trump y Zelensky

Trump deja sin internet militar a Ucrania por incumplir la tregua energética: "La gente morirá"

Imagen de archivo de un carabinieri

Detenido por torturar a su novia 12 horas con descargas eléctricas, disparos con pistola de aire comprimido o palizas

Amini, la última ejecutada por Irán

Irán condena a muerte a Najmeh Amin, una joven de 23 años, por sus publicaciones contra Mahoma

Publicidad