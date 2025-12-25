Una vez más las miradas están puestas en Corea del Norte. El país asiático avanza en el trabajo de su propio submarino de propulsión nuclear. Las imágenes publicadas por medios estatales plasman como Kim Jong-un inspecciona las instalaciones donde se encuentra un submarino con misiles guiados.

Según detalla la agencia de noticias norcoreana KCNA, se trata de un buque marino que cuenta con 8.700 toneladas. Para Kim Jong Un, la construcción de este buque pone de relieve la política en defensa del país.

El mandatario norcoreano asegura que la finalización de este proyecto garantiza un cambio crucial para la seguridad del país. Un submarino nuclear que ha sido calificado como "un componente importante de la disuasión bélica nuclear" y que además "constituirá la mayor hazaña de la clase trabajadora, los científicos y técnicos de defensa, fuerza impulsora de Corea del Norte, para la historia".

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU | EFE, fotografía cedida por la agencia KCNA

Estos "éxitos" en la construcción de buques choca con los planes de Seúl de construir una flota de submarinos de propulsión nuclear con el beneplácito de Estados Unidos. Una política que, según la agencia, Pyongyang considera de "ofensivo" y que "viola gravemente su seguridad y soberanía marítima" y una "amenaza a su seguridad que debe ser combatida".

Con todo ello, a Corea del Norte le urge "acelerar aún más el desarrollo radical de la modernización y el armamentismo nuclear de la fuerza naval".

¿Cuándo podría terminar la construcción del buque?

Todavía no se sabe cuánto tiempo le quedará a Corea del Norte para completar este buque marítimo. Este tipo de submarinos se construyen de adentro hacia afuera. Sin embargo, mostrar fotos del buque "parece indicar que la mayor parte del equipo ya ha sido instalado y está casi listo para ser lanzado al agua", contó en la agencia AP News Moon Keun-sik, experto en submarinos de la Universidad de Hanyang de Seúl. Además, el experto estima que el submarino norcoreano pueda ser probado en el mar en unos meses.

Los planes de defensa de Corea del Sur

En 2021, Kim John-un ya se pronunció acerca de sus intenciones deseo de construir un submarino de propulsión nuclear ante las amenazas militares de EEUU.

En contraposición, Corea del Sur tiene a su favor a Washington. El pasado mes de octubre, Trump abrió la vía a que Seúl poseyera submarinos de propulsión nuclear y por ende, operar una flota de este tipo. No obstante, el principal obstáculo para Seúl es el 'Acuerdo 123', que prohíbe al país asiático enriquecer de urania o reprocesar combustible nuclear gastado para fines que no sean pacíficos y civiles.

Por ello, dado que estos submarinos necesitan uranio altamente enriquecido o combustible nuclear y se requeriría de una aprobación de Washington para ello o una enmienda del tratado para su construcción.

